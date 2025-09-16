Свят

Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа

Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас" в Катар, разширявайки мащабите на конфликта

16 септември 2025, 06:53
Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол
Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Русия

Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове
Тръмп най-накрая нарече Русия

Защо Путин няма да прекрати войната си срещу Запада

И зраелската армия започна днес сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа, съобщава сайтът "Аксиос", цитирайки израелски официални представители, предаде Reuters. Според палестински източници израелски танкове са навлезли в сърцето на града.

Израел: Над 250 000 жители са напуснали град Газа

Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас" в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.

Общото събрание на ООН гласува миналата седмица с огромно мнозинство в подкрепа на декларация, очертаваща "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към решение със съществуването на две държави – Израел и Палестина, преди началото на Седмицата на високо равнище този месец.

Израел отхвърли декларацията на ООН

Декларацията е резултат от свиканата през юли от ООН и съпредседателствана от Саудитска Арабия и Франция Конференция за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. САЩ и Израел бойкотираха срещата. 

Резолюцията, подкрепяща декларацията, получи 142 гласа "за" и 10 "против", а 12 държави се въздържаха. България е сред страните, подкрепили документа. 

Декларацията, одобрена от Общото събрание, осъжда атаките срещу Израел от палестински групировки, водени от "Хамас", на 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа. Тя осъжда и нападенията на Израел срещу цивилни в Газа, обсадата и глада, "които доведоха до опустошителна хуманитарна катастрофа."

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Резолюцията беше подкрепена от всички арабски държави от Персийския залив. Израел и Съединените щати гласуваха против нея, заедно с Аржентина, Унгария, Микронезия, Науру, Палау, Папуа Нова Гвинея, Парагвай и Тонга.

Декларацията, одобрена с резолюцията, гласи, че войната в Газа "трябва да приключи незабавно" и подкрепя разполагането на временна международна стабилизационна мисия, упълномощена от Съвета за сигурност на ООН.

На 22 септември ООН ще продължи конференцията с цел да мобилизира подкрепата за прилагането на резолюцията. За разлика от резолюциите на Съвета за сигурност, документите, приети в Общото събрание на ООН, не са правно обвързващи. Тоест, резолюцията сама по себе си не налага действия, а отразява широката международна подкрепа и определя очакванията.

Премиерът на Катар: Бенямин Нетаняху уби всяка надежда за израелските заложници

Конференцията ще протече в рамките на Седмицата на високо равнище по време на годишната сесия на Общото събрание, когато лидерите на държави от цял свят ще се срещнат в Ню Йорк. Това означава, че представители на повече държави ще имат възможност да се включат в преговорите за разрешаване на близкоизточния въпрос, както и да поемат определени ангажименти за това. Например, няколко държави, сред които Франция, Великобритания и Белгия, обявиха, че възнамеряват да признаят палестинската държава на срещата в ООН.

В конференцията ще участват 8 работни групи, всяка от които разглежда различни въпроси, сред които сигурност, икономическа стабилност, хуманитарни действия и възставновяване, както и насърчаване на спазването на международното право. Всяка от групите е председателствана от две държави. 

Източник: БТА/Алексей Маргоевски, Анелия Пенкова    
Израел Газа офанзива окупация
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Преди 2 часа
Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа
Преди 1 час
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Преди 1 час
Преди 2 часа

Красотата винаги е имала цена - често плащана със здраве, болка и живот

Любопитно Преди 15 минути

Красотата никога не е била справедлива - и никога не е било писано да бъде

Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

България Преди 39 минути

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО заяви, че правителството може да разчита на подкрепата им, докато работи за хората и държавата

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Любопитно Преди 1 час

Основното предимство на тази рецепта е, че цялото суши може да се приготви само за 10 минути

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

Любопитно Преди 1 час

Ако искате да се освободите от лош навик, експертите препоръчват да промените средата си, за да избегнете провокиращи фактори

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Технологии Преди 2 часа

OpenAI вдига завесата за най-популярните дейности с чатбота

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Любопитно Преди 8 часа

Безгрешните Лечители акостираха на Брега на отчаянието

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Свят Преди 9 часа

Полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

България Преди 9 часа

По-ниска скорост ще бъде наложена и по други магистрали

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Свят Преди 9 часа

Сирски е наредил уволнението офицерите, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Свят Преди 10 часа

Към момента има около 11 000 документирани случая

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

България Преди 10 часа

Той посочи, че основните причини за този проблем са социално – културни

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

България Преди 12 часа

Мъжът призна за пратката, с която е бил допълнително натоварен камионът му

Мицотакис отряза Турция през Коща

Свят Преди 12 часа

Мицотакис: Държави, които заплашват страни от ЕС с война, не могат да участват

Испания нанесе тежък удар на Израел

Свят Преди 12 часа

Испания вече е финализирала и отмяната на друг договор – за 168 противотанкови установки

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

България Преди 13 часа

Калин Стоянов попита на какъв принцип е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от съпругата на президента

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Свят Преди 13 часа

Българският гражданин е управлявал лек автомобил

