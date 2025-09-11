Нетаняху: Няма да има палестинска държава

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че палестинска държава няма да съществува, предаде "Франс прес", като цитира негово изказване, направено на церемония по подписването на голям проект в израелска колония на Западния бряг.

"Ще спазим обещанието си: няма да има палестинска държава, това място ни принадлежи", заяви Нетаняху на събитие, организирано в израелската колония Маале Адумим, намираща се точно на изток от Йерусалим.

"Ще съхраним нашето наследство, нашата земя и нашата сигурност. Ще удвоим населението на града", добави той по време на церемонията, която бе предавана на живо по телевизията.

Миналия месец Израел одобри ключов проект за строителство на 3400 жилища на Западния бряг, който беше осъден от ООН и международни лидери, тъй като проектът, известен под името E1, ще раздели тази палестинска територия на две части, компрометирайки териториалната цялост на евентуална палестинска държава.