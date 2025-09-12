Израел отхвърли декларацията на ООН

И зраел отхвърли декларацията, приета с голямо мнозинство от Общото събрание на ООН и в която се описват стъпките, необходими за решение с две държави на израелско-палестинския въпрос, предаде „Ройтерс“.

Общото събрание на ООН одобри резолюция, целяща да вдъхне нов живот на решението за две държави между Израел и Палестина — без участието на „Хамас“, предаде АФП.

Текстът беше приет със 142 гласа „за“, 10 „против“ — сред които Израел и основният му съюзник САЩ — и 12 въздържали се. В него категорично се осъжда „Хамас“ и се изисква групировката да предаде оръжията си.

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Макар че Израел критикуваше органите на ООН в продължение на близо две години заради нежеланието им да осъдят нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., декларацията, внесена от Франция и Саудитска Арабия, не оставя никакво съмнение.

Официално наречена „Нюйоркска декларация за мирно уреждане на палестинския въпрос и за прилагане на решението за две държави“, тя заявява, че „Хамас“ трябва да освободи всички заложници“ и че Общото събрание на ООН осъжда „атаките, извършени от „Хамас“ срещу цивилни на 7 октомври“.

Документът също така призовава за „колективни действия за прекратяване на войната в Газа и за постигане на справедливо, мирно и трайно уреждане на израелско-палестинския конфликт чрез ефективното прилагане на решението за две държави“.

Декларацията, която вече беше подкрепена от Арабската лига и подписана през юли от 17 държави членки на ООН, включително няколко арабски страни, има за цел напълно да изключи „Хамас“ от управлението в Газа.

„В контекста на прекратяването на войната в Газа „Хамас“ трябва да сложи край на управлението си там и да предаде оръжията си на Палестинската власт с международно съдействие и подкрепа, в съответствие с целта за създаване на суверенна и независима палестинска държава,“ се казва в документа.

Палестинският вицепрезидент Хюсеин ал-Шейх приветства решението, заявявайки, че резолюцията „изразява международната готовност да подкрепи правата на нашия народ и представлява важна стъпка към прекратяване на окупацията и постигане на нашата независима държава“.

„Отново бе доказано в каква степен Общото събрание е политически цирк, откъснат от реалността – в десетките клаузи на декларацията, приета с това решение, не се споменава нито веднъж, че „Хамас“ е терористична организация“, написа говорителят на израелското министерство на външните работи Орен Марморщайн в X.