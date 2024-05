Израел се подготвя да разшири офанзивата си, нареди евакуации в Рафах

И зраел нареди днес нови евакуации в град Рафах, който се намира в южната част на ивицата Газа, докато се подготвя да разшири офанзивата си, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Хората трябва да се насочат към "разширената хуманитарна зона в Ал Мауаси", съобщи в "Екс" говорител на израелската армия, цитиран от Ройтерс.

"Не можем да се връщаме към епохата на геноцида": САЩ и Франция с остри критики към Израел

Сраженията в Газа се изострят, като в покрайнините на град Рафах се стигна до тежки сблъсъци между израелските сили и палестински бойци. В резултат, близките пунктове за доставка на хуманитарна помощ бяха блокирани и над 110 000 души бяха принудени да избягат на север.

АП отбелязва, че ООН и други организации предупреждават от седмици, че израелското нападение срещу Рафах, който е разположен на границата на ивицата Газа с Египет, ще доведе до затрудняване на хуманитарните операции и до катастрофално нарастване на броя на жертвите сред цивилното население.

Над 1,4 млн. палестинци - половината от населението на Газа - са се приютили в Рафах, след израелските офанзиви срещу други пунктове в палестинския анклав.

IDF orders evacuation of central Rafah as it prepares to expand its offensive. Netanyahu thumbs his nose at Biden and international pressure to rein in the war. #israel #gaza https://t.co/zAQyGQaufG