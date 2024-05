Обединените арабски емирства порицаха Бенямин Нетаняху

О бединените арабски емирства порицаха израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като израелският лидер заяви, че държавата от Залива може да окаже подкрепа на бъдещото правителство в Газа след войната, предаде Ройтерс.

Влиятелната държава от Залива е една от малкото арабски държави с официални дипломатически връзки с Израел, които се запазиха по време на продължилата повече от шест месеца война в Газа, въпреки че отношенията между тях изглежда се влошиха.

Външният министър шейх Абдула бин Зайед Ал Нахян упрекна Нетаняху в публикация в "Екс", като заяви, че Абу Даби осъжда коментарите на израелския лидер.

"ОАЕ подчертават, че израелският премиер няма никаква правна възможност да предприеме тази стъпка и ОАЕ отказват да бъдат въвлечени в какъвто и да е план, целящ да осигури прикритие на израелското присъствие в ивицата Газа", се казва в поста, публикуван на арабски език. Външният министър добави, че ОАЕ са готови да подкрепят палестинско правителство, което отговаря на надеждите и стремежите на палестинския народ, които включват независимост.

