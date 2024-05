"Хизбула" изстреля десетки ракети по Израел, възникнали са пожари

Л иванското шиитско движение „Хизбула“ изстреля около 35 ракети от Южен Ливан по Кириат Шмона в Северен Израел, предаде ДПА.

Израелските сили съобщиха, че са прехванали 15 от ракетите, а останалите да паднали в града или на открити терени. Има нанесени щети по сгради и коли.

