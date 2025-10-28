Свят

Последният ковчег, предаден от "Хамас" на Израел, съдържа останки на вече върнат починал заложник

Нетаняху определи това като "явно нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

28 октомври 2025, 13:36
Последният ковчег, предаден от "Хамас" на Израел, съдържа останки на вече върнат починал заложник
П оследният ковчег, предаден на Израел от палестинската ислямистка групировка "Хамас", съдържа останките на заложник, който вече е бил върнат, съобщиха израелски медии, предаде ДПА. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху също потвърди това.

Частите са от тленните останки на заложника Офир Царфати, открит от израелски военни в ивицата Газа преди две години.

Нетаняху определи връщането на части от тела на вече върнати трупове на заложници като "явно нарушение" на споразумението с "Хамас" за прекратяване на огъня в Газа.

"Установено е, че човешките останки, получени снощи, принадлежат на заложника Офир Царфати, отвлечен на 7 октомври 2023 г. по време на музикалния фестивал "Нова" при атаката на "Хамас". Друга част от неговите останки вече бе върната от ивицата Газа по време на военна операция преди около две години", се посочва в изявление на канцеларията на Нетаняху, цитирано от Франс прес.

По данни на израелските власти все още има 13 тела на заложници, намиращи се в Газа. Бавното им връщане затруднява прилагането на следващите етапи от споразумението за прекратяване на огъня, отбелязва Асошиейтед прес.

От "Хамас" твърдят, че изпитват затруднения да намерят телата заради мащабните разрушения в Газа, докато Израел обвинява палестинското движение, че умишлено забавя процеса.

Нетаняху заяви, цитиран от Ройтерс, че ще се консултира със службите за сигурност, за да прецени как Израел ще реагира на "нарушенията" на споразумението.

