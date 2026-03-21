Свят

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Конфликтът се разширява с нови атаки срещу Израел, удари в Техеран и Ливан и нарастващо напрежение в Персийския залив

21 март 2026, 07:29
Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток

Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол

САЩ обмислят

Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение

„Бъдещата господарка на Северна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

В ой на сирени и експлозии разтърсиха Йерусалим след нови ракетни атаки от Иран, докато конфликтът в Близкия изток продължава да се разширява с удари в Израел, Иран и Ливан и нарастващо напрежение в Персийския залив. Техеран заплаши да атакува емирство Рас ал-Хайма в Обединените арабски емирства, а регионът е обхванат от нова вълна от дронови и ракетни удари, които засилват опасенията от по-широка война. 

  • Вой на сирени и взривове огласиха Йерусалим, Иран заплаши емирство Рас ал-Хайма в ОАЕ с удари, ако служи за атаки срещу ирански острови

Вой на сирени и взривове отекнаха тази вечер в Йерусалим, съобщиха журналисти на Франс прес, след като израелската армия предупреди, че Иран отново е изстрелял ракети срещу Израел.

"Преди малко израелската армия засече ракетен залп, изстрелян от Иран срещу територията на Израел. Систeмите за противовъздушна отбрана са в готовност да отблъснат заплахата", посочиха военните в Телеграм канала си.

Малко след това "Маген Давид Адом" (МДА), израелският аналог на Червения кръст, отбеляза, че на този етап няма данни за жертви и ранени.

Израелската полиция обяви, че ще разположи свои екипи, "които да обезопасят и отцепят места в центъра на Тел Авив, за които има постъпили сигнали за паднали касетъчни боеприпаси".

Касетъчните боепарипаси представляват вид амуниции, чиято бойна глава се разпада на десетки по-малки боеприпаси. Освен че поразяват по-голяма площ, проблемът с тях е, че понякога част от боеприпасите не се взривяват и остават незабалязано на земята дълго време, което може да причини жертви в дългосрочен план.

Нито Иран, нито Израел е страна по Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси от 2008 г., която забранява използването, производството, съхранението и разпространението на подобни оръжия. 

Междувременно държавните медии в Ислямската република съобщиха, че Техеран е заплашил Обединените арабски емирства, че ще удари емирство Рас ал-Хайма (част от състава на ОАЕ), ако те още веднъж позволят оттам да бъдат нападани ирански острови в Залива, предаде Ройтерс.

  • Израел съобщи за нов ракетен залп от Иран, нови удари в Техеран и околността и в Исфахан

Междувременно армията на Израел издаде ново, второ за тази нощ предупреждение за изстрелян от Иран ракетен залп срещу територията на Израел, съобщиха агенциите.

"Израелските сили за отбрана засякоха ново изстрелване на ракети от Иран срещу територията на Израел. Системите за противовъздушна отбрана са в готовност да отразят атаката", написаха военните в официалния си канал в Телеграм.

Междувременно иранската проправителствена медия "Нур Нюз" съобщи за нови бомбардировки над Техеран и западните околности на столицата, а също и над големия град Исфахан в Централен Иран.

  • Израел заяви, че сухопътните му операции в Южен Ливан продължават

На този фон Израелски сухопътни части, подкрепяни от авиация, ликвидираха няколко членове на групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА, като се позова на изявление на израелската армия.

В хода на сухопътната операция, която започна преди седмица, бяха унищожени позиции на "Хизбула" и също така бяха иззети оръжия на групировката, пише още в текста.

Представители на ливанските сили за сигурност казаха, че в момента се водят сражения между шиитските бойци и израелски военни в град Хиам. По думите на ливанските представители ожесточените сблъсъци са се изместили към северната част на града, като израелските сухопътни сили  вече са навлезли на 7 км навътре в Ливан.

"Хизбула", от своя страна, продължава да атакува Израел с ракети и дронове.

Германия и Франция се противопоставиха на идеята за мащабна израелска офанзива в Южен Ливан. Френският външен министър Жан-Ноел Баро изтъкна несъгласието на Париж по време на днешната си визита в Израел. Израелският външен министър Гидеон Саар от своя страна посочи след срещата си с Баро, че правителството и армията на Ливан не предприемат достатъчно действия срещу "Хизбула".  

Израелската армия в понеделник заяви, че е започнала "ограничени, целенасочени наземни операции" на ливанска територия.

"Хизбула" поднови въздушните си атаки срещу Израел, след началото на израелско-американските удари по Иран. С това се сложи край на примирието между Израел и Иран, което беше в сила от ноември 2024 г. Според споразумението подкрепяната от Иран групировка трябваше да бъде разоръжена, но това така и не се случи.

  • Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала над 20 дрона, Израел атакува цели на "Хизбула" в Бейрут

Саудитска Арабия свали над 20 дрона, изстреляни срещу кралството, съобщи Министерството на отбраната в Рияд, цитирано от Франс прес.

В Екс говорител на ведомството написа, че "над Източната провинция са били свалени десет дрона".

Впоследствие ведомството излезе с нова публикация, в която добави, че силите за противовъздушна отбрана са свалили над същия регион още 12 безпилотни летателни апарата.

Не след дълго се появи информация и за още три свалени дрона в същия район, съобщението за последния от които бе разпространено от СПА преди минути.

Няма данни за жертви и разрушения.

Иран не спира да атакува Саудитска Арабия и другите си съседи като отмъщение за израелско-американските бомбардировки над Ислямската република, започнали в края на миналия месец и впоследствие обхванали целия Близък изток, припомня Франс прес.

Нападенията срещу богатите на петрол монархии в Залива, мишена на някои от които станаха енергийни обекти, засилиха безпокойството от шока на световните пазари за доставка на енергоносители.

Междувременно на другия фронт на войната, ливанския, израелската армия съобщи, че тази нощ е предприела удари по цели на шиитското движение "Хизбула" в столицата Бейрут, предаде Ройтерс.

По-рано Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) издадоха предупреждение към мирното население да се евакуира от седем зони в южните предградия на града.

Засега няма данни за жертви и ранени.

С навлизането на войната срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в третата ѝ седмица Израел засили операциите си срещу бойците на шиитското движение.

Конфликтът между Израел и "Хизбула" е най-кръвопролитното разклонение на американско-израелската война срещу Иран. Ливанската групировка се намеси в конфликта на 2 март, когато в знак на подкрепа за Техеран започна да обстрелва Израел. Засега бойните действия са взели над 1000 жертви, а над 1 милион ливанци бяха принудени да напуснат домовете си.

  • Израелската армия съобщи, че е атакувала "цели на режима" в Техеран, Кувейт бе подложен на атака с дронове и ракети

В ранните часове на деня  израелската армия (ЦАХАЛ) обяви, че е предприела рано тази сутрин удари по "цели на режима" в Техеран, след като по-рано съобщи, че Ислямската република е изстреляла два ракетни залпа срещу Израел, предаде Франс прес.

Израелските сили "нанасят удари по цели в Техеран на терористичния ирански режим", посочиха ЦАХАЛ в кратко съобщение.

По-рано ирански медии, цитирани от Ройтерс, съобщиха за израелски удари по Техеран и западните околности на столицата, а също и в Исфахан, Централен Иран.

Междувременно кувейтската армия съобщи, че е отговорила на атаки с ракети и дронове.

"Ако чувате взривове, това е резултат от работата на противовъздушната отбрана за отблъскване на вражеска атака", написаха военните на арабската страна в Екс.

Източник: БТА    
Конфликт в Близкия изток Израел Иран Ракетни атаки Дронови удари Хизбула Напрежение в Персийския залив Ливан Касетъчни боеприпаси Йерусалим
