Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Иранските власти са екзекутирали мъж, обвинен в шпионаж и предаване на информация на САЩ и Израел по време на продължаващото напрежение в региона. Новината беше съобщена от информационната агенция на иранската съдебна власт Мизан, цитирана от "Ройтерс".

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Екзекутираният е идентифициран като Моджтаба Киан. Според властите в Техеран той е предоставял чувствителна информация, свързана с иранската отбранителна индустрия, на „враждебни държави“.

Иран не уточнява кога точно е бил арестуван Киан, нито какви конкретни данни е предавал. Държавните медии обаче твърдят, че действията му са били свързани с конфликта и напрежението между Иран, САЩ и Израел.

През последните години иранските власти значително засилиха репресиите срещу хора, обвинени в шпионаж, сътрудничество с чужди разузнавания или участие в антиправителствени действия. След масовите протести, избухнали в страната през януари, десетки хора бяха арестувани, а част от тях получиха смъртни присъди.

Правозащитни организации нееднократно обвиняват Техеран, че използва обвиненията в шпионаж и „подкопаване на националната сигурност“ за разправа с политически опоненти и критици на режима.

Според "Амнести интернешънъл" през 2025 г. в Иран са били изпълнени най-малко 2159 екзекуции – най-високият брой за последните 45 години в историята на Ислямската република. Данните, цитирани и от германската агенция ДПА, поставят Иран сред страните с най-много смъртни присъди в света.

Международни организации и западни държави продължават да критикуват иранската съдебна система за липса на прозрачност, ограничен достъп до защита и използване на принудителни самопризнания в процесите по дела за държавна сигурност.

Отношенията между Иран и Запада остават силно обтегнати на фона на конфликта в Близкия изток, ядрената програма на Техеран и взаимните обвинения в саботаж, кибератаки и шпионска дейност.