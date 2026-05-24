Свят

Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Техеран твърди, че осъденият е предавал информация за отбранителната индустрия, докато правозащитни организации алармират за рекорден брой екзекуции

24 май 2026, 10:37
Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на САЩ и Израел
Източник: AP/БТА

Иранските власти са екзекутирали мъж, обвинен в шпионаж и предаване на информация на САЩ и Израел по време на продължаващото напрежение в региона. Новината беше съобщена от информационната агенция на иранската съдебна власт Мизан, цитирана от "Ройтерс".

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Екзекутираният е идентифициран като Моджтаба Киан. Според властите в Техеран той е предоставял чувствителна информация, свързана с иранската отбранителна индустрия, на „враждебни държави“.

Иран не уточнява кога точно е бил арестуван Киан, нито какви конкретни данни е предавал. Държавните медии обаче твърдят, че действията му са били свързани с конфликта и напрежението между Иран, САЩ и Израел.

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

През последните години иранските власти значително засилиха репресиите срещу хора, обвинени в шпионаж, сътрудничество с чужди разузнавания или участие в антиправителствени действия. След масовите протести, избухнали в страната през януари, десетки хора бяха арестувани, а част от тях получиха смъртни присъди.

Правозащитни организации нееднократно обвиняват Техеран, че използва обвиненията в шпионаж и „подкопаване на националната сигурност“ за разправа с политически опоненти и критици на режима.

Иран екзекутира предполагаем агент на Израел

Според "Амнести интернешънъл" през 2025 г. в Иран са били изпълнени най-малко 2159 екзекуции – най-високият брой за последните 45 години в историята на Ислямската република. Данните, цитирани и от германската агенция ДПА, поставят Иран сред страните с най-много смъртни присъди в света.

Международни организации и западни държави продължават да критикуват иранската съдебна система за липса на прозрачност, ограничен достъп до защита и използване на принудителни самопризнания в процесите по дела за държавна сигурност.

Отношенията между Иран и Запада остават силно обтегнати на фона на конфликта в Близкия изток, ядрената програма на Техеран и взаимните обвинения в саботаж, кибератаки и шпионска дейност.

Източник: Светослав Танчев, БТА    
Иран Екзекуции Шпионаж Моджтаба Киан Ирански власти САЩ Израел Напрежение в Близкия изток Човешки права Смъртни присъди
Последвайте ни
Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

24 май: Подписът, който роди Ангела на смъртта

24 май: Подписът, който роди Ангела на смъртта

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

Жертви и ранени след руски удар с

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла

България Преди 1 час

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

България Преди 1 час

Те поздравиха за празника българския народ

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

България Преди 2 часа

Празничното шествие започва в 10:30 часа

Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти

Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал около 4:45 ч.

Българска следа в Кан: Филм, заснет у нас и с български актьори, спечели голяма награда

Българска следа в Кан: Филм, заснет у нас и с български актьори, спечели голяма награда

Любопитно Преди 3 часа

Лентата е международна копродукция между Германия, България, Франция и Австрия

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Свят Преди 3 часа

Според оценките на органите на реда в демонстрацията са участвали около 34 000 души

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента

Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите

Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите

Любопитно Преди 4 часа

Ново мащабно проучване на белгийски учени разби мита, че броят часове в леглото е най-важен за здравето ни. Оказва се, че тялото е много по-чувствително към редовния график, а уикендите до обяд всъщност ни докарват вреден „социален джетлаг“

Как една от най-опасните супи в света се превърна в кулинарен хит

Как една от най-опасните супи в света се превърна в кулинарен хит

Любопитно Преди 4 часа

Готвачите в Пусан укротяват отровната риба фугу, съчетавайки смъртоносна екзотика с вековна традиция и щипка политически шпионаж

Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°

Наказание лиши Никола Цолов от точки в спринта за Гран при на Канада

Наказание лиши Никола Цолов от точки в спринта за Гран при на Канада

България Преди 13 часа

Българинът сдаде временно първото място в класирането на Формула 2

Макрон разговаря с Тръмп и арабски лидери за Близкия изток

Макрон разговаря с Тръмп и арабски лидери за Близкия изток

Свят Преди 13 часа

Франция насърчава да се върви по пътя на дипломацията и договореното решение с приоритет номер едно отварянето на Ормузкия проток

<p>Издирват 55-годишен мъж в Севлиево</p>

След тежката метеорологична обстановка: Издирват 55-годишен мъж в Севлиево

Свят Преди 13 часа

Полиция и доброволци претърсват района на местността Чакала

Инциденти в Белград след протест срещу Вучич

Инциденти в Белград след протест срещу Вучич

Свят Преди 14 часа

Напрежението около лагера на президентските привърженици ескалира след края на демонстрацията.

Мъж отвлече жена и едногодишно дете от кризисен център в Пловдив

Мъж отвлече жена и едногодишно дете от кризисен център в Пловдив

България Преди 14 часа

29-годишният обвиняем е задържан на ГКПП „Калотина“ след издирване

Френска двойка е задържана в Португалия за изоставяне на деца

Френска двойка е задържана в Португалия за изоставяне на деца

Свят Преди 14 часа

Децата са настанени в приемно семейство

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Бебешка снимка на Рачков предизвика вълна от реакции

Edna.bg

Голям празник е! Денят, в който казваме „благодаря“ на учителите

Edna.bg

Рико Верхувен поиска анулиране на битката с Усик

Gong.bg

Левски поднесе цветя на Могилката

Gong.bg

България чества 24 май: Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост (ВИДЕО)

Nova.bg

Държавници и политици отправиха своите поздрави по повод 24 май

Nova.bg