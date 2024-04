"Ще отговорим на Иран с действия, а не с думи": Израелски военен говорител за атаките

И зраелски военен говорител обяви, че ще има отговор след масираното иранско нападение срещу Израел, но не уточни какъв точно ще бъде той, предаде ДПА.

"Ще отговорим на Иран с действия, а не с думи", заяви той днес пред иранската емигрантска телевизия "Иран интернешънъл" (Iran International). Военният говорител не навлезе в подробности за това как може да изглежда израелският отговор.

The Israeli military said Sunday that it intercepted 99% of more than 300 drones and missiles launched by Iran overnight.



