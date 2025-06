Техеран в паника: Между страха от война и омразата към режима

Д ълги опашки пред бензиностанциите и пекарните. Безкрайни колони от автомобили, които се опитват да напуснат столицата. И дълги, изпълнени с тревога нощи. Жителите на Техеран, все още потресени от внезапната атака на Израел срещу Иран в ранните часове на петък, 13 юни, споделят за страх, объркване и чувство на безсилие, примесено с противоречиви емоции, предаде BBC.

„Не сме спали от дни“, сподели 21-годишен студент по музика чрез защитено приложение за съобщения. „Всички бягат, но аз няма да тръгна. Баща ми казва, че е по-достойно да умреш в собствения си дом, отколкото да избягаш.“

„Доня“ – която не желае да разкрие истинското си име – е една от многото иранци, попаднали в капана на войната между режим, който презират, и Израел, чиято разрушителна сила в Газа са наблюдавали отдалеч по екраните. „Не искам моят прекрасен Техеран да се превърне в Газа“, казва тя с тревога в гласа.

Относно призива на израелския премиер Бенямин Нетаняху към иранците да се надигнат срещу духовното си ръководство, Доня има категоричен отговор: „Не искаме Израел да ни спасява. Нито една чужда държава никога не се е интересувала истински от Иран. Не искаме и Ислямската република.“

Друга жена споделя, че в първите моменти е изпитала „странно вълнение“, когато е видяла как Израел убива високопоставени ирански военни, които смятала за недосегаеми.

„Изведнъж този образ на непобедима власт беше разбит“, разказва тя пред BBC Persian. „Но от втория ден, когато разбрах, че са загинали и обикновени хора – хора, които не познавам, хора като мен – започнах да изпитвам скръб, страх и тъга.“ Тъгата й прераснала в гняв, когато чула, че газовото находище Южен Парс е било ударено. Тя се опасява, че Израел се стреми да превърне Иран в „руини“. За първи път в живота си, казва тя, започнала да се подготвя за мисълта, че може да умре.

Според иранските власти повече от 220 души, много от които жени и деца, са загинали след атаките от петък. Израелските власти съобщават, че ирански ракети са отнели живота на най-малко 24 души в Израел за същия период. За разлика от Израел, в Иран няма сигнали за предстоящи атаки, нито бомбоубежища, където хората да се скрият. Ракетите падат от небето, а съобщенията в израелски и ирански медии за коли бомби в Техеран засилват паниката и объркването.

This is what is going on in Iran right now?

I saw a mushroom cloud hovering over Tehran but it may not necessarily be a nuclear bomb.#Israel #PrayForIsrael #Iran #TelAviv #IsraeliranWar #israil #iranisraelwar #Teheran #Netanyahu #Tehran pic.twitter.com/EHJeOZW3FV