П о време на тристранна среща в Йерусалим миналия месец САЩ и Израел са заявили на Русия, че всяка сделка за бъдещето на Сирия трябва да включва задължително изтегляне на иранската армия и про-ирански милиции не само от страната, но и от съседните Ливан и Ирак. Тези детайли от срещата станаха ясни едва сега, след като американски официални лица споделиха информацията на медии.

Казаното има голямо значение заради контекста на днешните събития в Сирия и надпреварата между отделните заинтересувани държави за повече влияние в Близкия изток. Израел и САЩ са силно притеснени, че една политическа сделка за прекратяването на сирийския конфликт би позволило на Иран да засили присъствието си в Ливан и Ирак, където вече години наред и без това има силни позиции.

Възможна сделка за Сирия беше фокус на разговорите преди три седмици в Йерусалим.

Тогава съветникът по национална сигурност на Тръмп, Джон Болтън, се срещна с израелския си колега Мейр Бен-Шабат и представителя на Русия, Николай Патрушев.

Руснаците от известно време търсят САЩ и Израел за евентуално договаряне, което да стабилизира положението на сирийския президент Башар Асад. Те също така се надяват, че САЩ ще предложи на западните държави да се решат с изпращането на финансова помощ за реконструкцията на Сирия. В момента държавите в ЕС и други съюзници на САЩ в НАТО се сдържат от обещания, тъй като виждат проблем в многобройните доклади за арести на завръщащи се бежанци от Ливан, Турция и Йордания. ЕС счита, че фондовете трябва да бъдат под международно наблюдение, за да не се използват директно от режима на Асад и бизнесмени, приближени до президента.

Възможна сделка от типа, който Израел и САЩ изискват от Русия, би било трудно за постигане начинание.

Москва е съюзник на Иран в Сирия и досега руснаците не успяха да убедят Техеран, че трябва да изтегли силите си от страната. Официално Русия обяви, че иранците са се изтеглили на около 100 км от границата с Израел в оспорваната зона в Голански възвишения, но израелски официални лица заявиха, че про-иранските милиции все още оперират в района.

Според американски медии Болтън и Бен-Шабат са заявили на Патрушев, че изтеглянето на иранските сили от Сирия е задължително предварително условие, за каквато и да е сделка, но също така и недостатъчно условие. В този смисъл, американците и израелците смятат, че Иран трябва да се изтегли и от Ирак, и от Ливан.

Ливан е особено важен за израелската сигурност, тъй като там са разположени частите на Хизбулла – един от най-големите клиенти и съюзници на Иран, като организацията разполага със значителен ракетен арсенал, придобит по време на войната в Сирия.

През последните месеци израелската армия предприе кампания по границата с Ливан, където бяха прекъснати няколко подземни тунела на Хизбулла, с които могат да бъдат прехвърляни военни сили от ливанска на израелска територия.

Вашингтон настоява особено и за Ирак.

Правителството в Багдад е поставено между чука и наковалнята, тъй като както американците, така и иранците имат силно влияние в страната. В същото време иракските политици – в това число и влиятелният духовник Муктада Садр – се опасяват, че про-иранските милиции, известни като Хашд ал Шааби, придобиват опасно много влияние. На миналите парламентарни избори милициите дори се явиха със собствена партия и успяха да спечелят място в парламента.

В началото на юли премиерът на Ирак пък издаде указ, с който се предвижда милициите да станат част от официалната иракска армия. Освен всичко, Израел смята, че про-иранските милици в Ирак имат ракети, способни да поразят цели на негова територия. Всички тези опасения са споделени и от САЩ, и съответно предадени на представителя на Русия по време на срещата в Йерусалим.

