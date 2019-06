Е вропейските лидери често – и с основание – критикуваха яростно САЩ заради меко казано сенчести практики в Гуантанамо, където обвинени в принадлежност към Ал Кайда затворници бяха съдени по правила извън официалната американска съдебна система. Но днес, когато лидерите на ЕС са изправени пред дилемата какво да правят със собствените си граждани, отишли да се сражават за Ал Кайда и „Ислямска държава“, изглежда предпочитат същата тактика – да оставят тези бойци да бъдат затворени в лагери, далеч извън Европа.

Три месеца след загубата на територии, около 2000 чуждестранни бойци на „Ислямска държава“ се намират в затвори в Сирия и Ирак. От тях, над 800 са европейски граждани като в тази статистика не се включват съпругите и децата с чуждо гражданство.

За тези три месеца европейските лидери направиха малко за репатрирането на гражданите си, дори след като САЩ и кюрдските сили, които администрират затворите в Сирия, изискват ЕС да приеме стратегия за връщането на тези хора по страните им. В противен случай, предупреждават кюрдските сили, затворите ще бъдат разпуснати, а бойците на ИД прогонени към други райони. Въпросът няма лесен отговор – ако ЕС не върне гражданите си, те ще потънат в пясъците на Сирия и Ирак, и вероятно ще се прегрупират в Африка, където в момента ИД строи нов „халифат“ Ако пък тези бойци бъдат върнати в Европа, за да бъдат съдени, те отново представляват заплаха дори с присъствието си, което може да вдъхнови симпатизанти на групировката.

Досега европейските лидери се уповаваха на общественото мнение. Мнозинството е против връщането на европейските бойци и правителствата се съобразиха с това. След атентатите в Париж и Брюксел през 2015-2016, би било още по-трудно да се търси обществено одобрение на програма, която включва връщане на бойци на ИД.

Дори връщането на децата на тези бойци не се приема добре и малко държави го правят открито. В средата на юни Норвегия успя да намери пет деца, чиито семейства са убити при бойните действия в последната крепост на ИД в Сирия, Багуз. През последните седмици същото направиха Франция и Нидерландия, като основната причина да бъдат върнати е, че са сираци и не носят политическа тежест – френските власти признаха, че ако родителите им бяха живи, едва ли щяха да бъдат прибрани.

Eight Australian children aged between 2 and 18 -- the children and grandchildren of ISIS fighters -- have been rescued from a refugee camp in Syria and are in the care of the Australian government https://t.co/JqOHjTWgMJ — CNN (@CNN) June 24, 2019

Миналата седмица Белгия обяви план за същото. Великобритания, обаче, заяви открито, че ще отнема гражданството на хора, пътували или сражавали се за ИД. По този начин Лондон създаде вакуум, тъй като и кюрдските сили нямат намерение дълго да подслоняват тези бойци. Така, британските политици заговориха за друг вариант – британските граждани сред бойците на ИД, да бъдат съдени в…САЩ.

Някои от бойците и симпатизантите бяха съдени в тяхно отсъствие, тъй като се намират все още в Сирия, а съдилищата не изпитват особено желание да търсят обвинените. Възможността бивши бойци и членове на ИД да бъдат вкарани в европейски затвори също не се приема добре от експертите по сигурност, заради потенциалната радикализация на други затворници.

Europe, with France leading the way, is washing its hands of its nationals who became ISIS fighters and Iraq is tasked with doling out punishment. https://t.co/Y1JId7OkTB pic.twitter.com/SmtShyrw6c — CEP (@FightExtremism) June 17, 2019

Европейските държави прилагат нови методи за провеждане на съдебни дела с прехвърлянето на права към съда в Ирак. Налагането на присъди в Ирак е бързо, достъпът до адвокати е минимален и наказанието е категорично: смърт с обесване, но има редица нарушения, включително не винаги се доказва дали подсъдимите са наистина членове на ИД. През последните седмици бяха осъдени 11 френски граждани. Франция, която се противопоставя на смъртното наказание, сигнализира, че няма да пречи на съдебните процеси, като заяви, че зачита суверенитета на Ирак.

Въпросът дали и как да бъдат връщани бойците и техните семейства, е по-малко належащ за САЩ, защото само няколко десетки американски граждани са пътували, за да се присъединят към „Ислямска държава“. Но и Америка започна да изтегля гражданите си. Този месец шест деца и две жени бяха върнати от лагера Ал Хол, разположен в Източна Сирия, за да бъдат преселени в САЩ. Трима мъже и една жена очакват съдебен процес в САЩ. Трима други се съгласиха на сделки, а един мъж от Вирджиния обжалва присъда от 20 години за предоставяне на материална подкрепа на терористична организация, вероятно ИД.

Всички тези предизвикателства пред западните съдебни системи се появиха, след като водената от САЩ коалиция срещу ИД завзе последните крепости на организацията в Сирия и Ирак. Бойните действия предизвикаха вълни от бежанци, а набързо създадени лагери приютиха бивши бойци и техните семейства. Голяма част от тези бойци се намират в импровизирани затвори, администрирани от кюрдските сили. Жените и децата не са под толкова строг режим, но има редица сигнали, че съпругите на бойците също представляват заплаха.

Най-големият лагер в Източна Сирия е в Ал Хол, където се намират над 73 000 души. Лагерът подслонява също така 3200 жени и 7900 деца с европейски паспорти. Администрацията разполага само с три клиники на територията на Ал Хол, което е предпоставка за епидемии, а влошеното положение може да предизвика разпространение на радикална идеология.

As to the immediate question of Belgian orphans in Syria, what did Mr & Mrs Hate-monger here want to be done? Let them rot in a distant camp forever? Or maybe have them killed in public so they could tweet the video footage & celebrate? https://t.co/TMgMCPTQaL — Andrew Stroehlein (@astroehlein) June 16, 2019

Въпреки призивите на кюрдските сили ЕС да се намеси, досега Брюксел няма изградена стратегия или план. Докато европейските страни се двоумят как да действат, Тръмп обяви, че смята да изтегли част от американските сили, предоставили помощ на кюрдите срещу ИД. Ако американските войници се изтеглят, това би улеснило опитите на останалите извън плен бойци на ИД да атакуват лагера и да освободят задържаните си събратя.

Европейския съюз заявява, че не иска да създаде нов Гуантанамо – в този ред на мисли, ЕС вижда проблем в сегашната ситуация в затворите в Източна Сирия. Но в същото време, присъдите за случаи, свързани с тероризъм, са много по-леки от тези в САЩ: най-леката присъда е от две до пет години затвор. Още по-сложен е въпросът какво да бъде наказанието за симпатии към ИД, тъй като много държави не са приели закон, криминализиращ това.

Докато Европа се бави, местните правителства в Близкия изток са нетърпеливи. Ирак вече обяви, че смята да върне около 30 000 свои граждани, сражавали се в Сирия, но няма да поема отговорността за европейските граждани. Това означава, че ЕС съвсем скоро трябва да реши окончателно каква стратегия ще приеме за справянето с проблема.

