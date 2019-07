П рез последните дни среди военните кръгове в ЕС се води дебат дали европейските армии трябва да изпратят свои контингенти в Сирия. Разговорите са продиктувани от искането на администрацията на Доналд Тръмп западните й партньори да подкрепят кюрдските сили след изтеглянето на голяма част от американските сили от района.

Великобритания и Франция решиха да изпратят допълнителни сили в Сирия, които да заменят част от изтеглящите се американски части. Все още не е ясен броят на войниците, които ще бъдат изпратени, като се говори за между 10%-15% увеличение на контингента. За сметка на това е почти сигурно в кой район ще бъдат разположени – в държаните от про-кюрдските Сирийски демократични сили райони в Североизточна и Източна Сирия.

За разлика от Франция и Великобритания, Италия най-вероятно ще откаже участие в изпращането на европейски сили, но според американските медии се очаква участие на балкански и прибалтийски военни сили. Все още не е ясно кои държави от Балканите имат предвид.

Сегашния призив на САЩ към европейските им партньори е продължение на политиката на Тръмп, която предвижда изтегляне на американските сили от Сирия. За първи път американският президент обяви това си намерение през декември миналата година. Заради този ход тогава Министерството на отбраната напусна Джеймс Матис и други официални лица, несъгласни с политиките на Белия дом. И все пак, Тръмп реши да не изтегля всички сили на САЩ от Сирия, като засега решението е да останат около 400-500 войници.

Макар и съгласието на Франция и Великобритания да изглежда като успех за администрацията на Тръмп, убеждаването на европейските партньори не върви по очаквания начин. Американските сили ще бъдат намалени, докато още не е ясен броят на френските и британски попълнения. Според някои анализи вероятно двете държави ще изпратят по 200 до 300 войници, предимно от специалните части. Това ще бъде недостатъчно, за да се запълни празнината, която ще се създаде след изтеглянето на 1500 американци от кюрдските райони.

Североизточна и Източна Сирия са под натиск на клетки на Ислямска държава, които се активизираха през последните месеци. Атаките на джихадистите са все по-чести и по-кървави – за последните месеци са загинали близо двеста души при нападения на ИД. В същото време, кюрдските части очакват напрежение с Турция и силите на сирийския президент Башар Асад, които оспорват контрола на Сирийските демократични сили в източния град Дейр ез Зор. Именно около Дейр ез Зор американските части най-активно подкрепят кюрдските милиции. Изтеглянето на САЩ означава повече проблеми, свързани с контрола върху Източна Сирия.

