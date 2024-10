"Вашингтон поуст": Израел готви мощен удар срещу Иран

С ветът очаква мащабен израелски удар срещу Иран, включително срещу ядрени обекти, в следващите часове.

Израел смята да порази обекти на Терехан на 7 октомври, годишнината от нападението на "Хамас", съобщи "Вашингтон поуст".

Израел няма да се вслуша в съветите на президента на САЩ Джо Байдън или на бившия президент Доналд Тръмп, предупредиха експерти.

По-рано тази седмица Иран изстреля десетки балистични ракети срещу израелски обекти и причини щети, включително в израелски военновъздушни бази, въпреки че ЦАХАЛ отрече да са засегнати самолети или критична инфраструктура.

All of Iran's armed forces have been placed on their highest alert, in anticipation of a retaliatory strike by Israel, likely to target their oil and naval facilities. US military bases across the Middle East as well. pic.twitter.com/T0YLDue3jc