Израел нанесе нови удари по Бейрут, Ливан реагира

И зраел нанесе нов удар по южните предградия на Бейрут тази сутрин, няколко часа след масираните нощни атаки над тази крепост на "Хизбула", съобщи официалната ливанска новинарска агенция ННА, цитирана от Франс прес.

Кореспонденти на АФП чуха силна експлозия и видяха стълбове от дим да се издигат над южните предградия на ливанската столица. От близо две седмици израелските военновъздушни сили бомбардират южните предградия на Бейрут, жителите на които са ги напуснали.

Israeli Air Force is once again targeting high-value Hezbollah assets in Beirut.



A series of powerful bombs continue to strike the same area of the city.

Междувременно ливанският премиер Наджиб Микати призова днес света да „окаже натиск върху Израел“, за да може еврейската държава да „се ангажира с прекратяване на огъня“, след като през нощта Израел нанесе масирани удари по южните предградия на Бейрут.

Lebanese PM calls for 'pressure on Israel' - why not pressure on Hamas and Hezbollah

В изявлението си Микати приветства и френския президент Еманюел Макрон, който „отново подкрепи Ливан“, споменавайки предстоящата международна среща на върха, и потвърди „подкрепата си за призива на Франция и САЩ“ за прекратяване на огъня.

PARIS: France's President Macron has called for halting arms deliveries to Israel. He also criticized Israeli PM Netanyahu's move to launch a ground offensive in Lebanon: "Lebanon cannot become a new Gaza."

* Във видеото: Бомби избухнаха край летището в Бейрут

