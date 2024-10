Байдън призова Израел да се въздържа от удари по петролните обекти на Иран

П резидентът Джо Байдън призова Израел да не нанася удари по петролните съоръжения на Иран, ден след като каза, че САЩ обсъждат възможността за подобни удари със своя съюзник.

„Ако бях на тяхно място, щях да мисля за други алтернативи, освен за поразяването на петролни полета“, каза Байдън пред репортери.

