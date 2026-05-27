Какви послания отправиха политическите лидери по повод свещения мюсюлмански празник Курбан Байрам

27 май 2026, 09:00
З апочна свещеният Курбан байрам – един от двата големи празника в исляма, който се отбелязва от милиони мюсюлмани по света. В същото време се извършва и традиционното поклонение (хадж) в светите за мюсюлманите места в Саудитска Арабия.

Името на празника идва от това, че на него се колят едър и дребен рогат добитък, които се принасят в жертва като курбани. В България е познат с името Коч байрам.

Кулминацията на Курбан байрам е коленето на едър и дребен рогат добитък, който се принася в жертва като курбан. Традицията заема важно място в исляма, понеже има смисъла на споделяне, протегната ръка за помощ, благодарност към Всевишния, опрощаване на греховете, здраве и благодат.

Месото от курбаните по традиция се дарява. То се разделя на три части – едната се запазва за семейството, втората е за роднини и приятели, а третата се дарява на бедните, независимо от тяхната религия и вяра, за да може празникът да бъде споделен.

Политически лидери и държавници отправиха поздравления към мюсюлманската общност в България и по света по повод един от най-значимите празници в ислямския календар:

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган в послание по случай Курбан байрам, излъчено от TRT Haber, подчерта, че Турция продължава да бъде „остров на стабилност“ въпреки регионалните кризи.

„Скъпа моя нация, мои възлюбени братя и сестри, поздравявам ви с най-искрените си чувства, уважение и обич по случай Курбан байрам. Благодаря на Всемогъщия Бог, че ни позволи да посрещнем още един Курбан байрам в добро здраве и душевен мир. Искрено се надявам, че тези благословени дни ще донесат благоденствие на нашата страна, на нашата скъпа нация, на ислямския свят и на цялото човечество. Моля се вашите жертви, вашите молитви и вашите добри дела да бъдат приети от Бог и Той да увеличи вашите награди“, заяви Ердоган.

Държавният глава посочи, че отправя най-силните си послания за солидарност от свое име и от името на турската нация към „всички мои братя и сестри, особено в Газа и други кътчета на нашата обща културна география, които посрещат този Курбан байрам с тъга и дълбока болка в сърцата си“.

Министър-председателят Румен Радев отправи "най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани". 

Празникът ни напомня за силата на милосърдието, съпричастността и грижата за ближния – ценности, които са в основата на нашето общество, посочи още премиерът.

България е ярък пример за мирно и хармонично съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство. Убеден съм, че мюсюлманската общност ще продължи да бъде важен фактор за диалог, толерантност и единство в нашата страна, подчерта министър-председателят.

„Нека празникът донесе радост, мир и надежда във вашите домове и сърца“, завършва поздравлението си премиерът Румен Радев.

Честит Курбан Байрам на всички приятели мюсюлмани, написа председателят на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук по повод празника. Нека празникът ни напомня колко е важно да живеем в разбирателство и уважение, добави Борисов. Той пожелава на празнуващите много здраве и щастие.

България винаги е била пример за толерантност между различните етноси и религии и наш дълг е да продължим да живеем така и занапред, посочи още Бойко Борисов.

В Турция вчера започна свещеният празник Курбан Байрам. 

Президентът Илияна Йотова пожела на българските мюсюлмани здраве, мирни и благоденстващи дни. "Курбан Байрам ни напомня за общочовешките ценности, които в днешния свят на разделение са поставени на изпитание. Припомня ни силата на разбирателството и уважението, на взаимната подкрепа, на прошката и смирението. С посланието си за добри дела и духовно извисяване Курбан Байрам създава мостове между хората", написа тя в официалния си профил във Facebook. "Здрави са мостовете в българското общество, което е пример за религиозна и етническа толерантност", завърши Йотова.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също поздрави мюсюлманите по повод празника."В дните на Курбан байрам домовете се изпълват с топлина, трапезите се споделят, а сърцата се отварят за прошка и добрина. Днес, повече от всякога, имаме нужда да бъдем общност не само по име, а по човечност. Защото народът е силен не когато е разделен на „ние“ и „те“, а когато застава един до друг в трудните моменти", написа той. "Нека този свят празник ни събере около най-важните ценности: уважението между хората, милосърдието, взаимната подкрепа и мира. От името на ДПС и лично от свое име Ви пожелавам здраве, благоденствие, мир във всеки дом и надежда във всяко сърце", пише още в приветствието. "Нека доброто, което даваме днес, се превърне в утрешното единство на нашето общество", завърши поздравлението си Пеевски.

Председателят на парламента Михаела Доцова поздрави българските мюсюлмани за празника Курбан Байрам в началото на пленарното заседание.

Бих искала да отправя най-добри пожелание към всички български мюсюлмани, които отбелязват един от най-значимите си празници - Курбан Байрам. Този празник е израз на човешка доброта, споделеност, милосърдие и прошка, както и разбиране и съпричастност към нуждаещите се, каза Михаела Доцова.

Пожелаваме на всички мир, хармония в семействата и благополучие. Честит Курбан Байрам, добави Доцова.

