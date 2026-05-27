Свят

Путин подари четири амурски тигъра на Казахстан

Животните ще помогнат за възстановяването на популацията на тигрите в Централна Азия.

27 май 2026, 08:30
Путин подари четири амурски тигъра на Казахстан
Източник: БТА

Р усия подари на Казахстан четири амурски тигъра, за да помогне на страната да възстанови популацията на животните, заяви руският президент Владимир Путин в своя статия, публикувана преди посещението му в централноазиатската страна тази седмица, предаде Ройтерс.

Четирите амурски тигъра, които са били хванати в Хабаровския край, в руския Далечен изток, са били транспортирани до Казахстан със самолет. Скоро предстои да бъдат пуснати на свобода, съобщава Кремъл.

Не за първи път руският президент използва животни за укрепване на дипломатическите отношения.

През 2022 година Русия изпрати 30 сиви породисти коня на Северна Корея предвид факта, че страните задълбочиха двустранното си сътрудничество от началото на войната в Украйна през същата година. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е също така привързан към ездата, отбелязва Ройтерс.

Казахстан, който се опитва да възстанови популацията на тигрите в Централна Азия, смята амурския тигър за близък родственик на вече изчезналия каспийски тигър. 

По време на посещението си Путин ще присъства на подписването на споразумение за ядрен проект в Казахстан, който понастоящем не разполага със свои атомни електроцентрали, и ще обсъди мерки за ускоряването на транзита на руски нефт към Китай, допълва Кремъл.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Русия Казахстан амурски тигър Владимир Путин дипломация опазване на видовете дива природа ядрена енергетика международни отношения екология
Последвайте ни

По темата

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Метъл легендите Iron Maiden направиха епично шоу в София

Метъл легендите Iron Maiden направиха епично шоу в София

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Важен краен срок през юни: Какво ще се случи с компютъра ви, ако пропуснете тази актуализация

Важен краен срок през юни: Какво ще се случи с компютъра ви, ако пропуснете тази актуализация

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

pariteni.bg
Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)

Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 16 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 13 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 12 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)</p>

Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)

Технологии Преди 10 минути

Шведският хит е просторен, 7-местен, с отличен инфотейнмънт, плъг-ин хибрид с 455 к.с. и много „мазна“ возия, всичко, от което човек се нуждае, ако не изпитва неистов нагон към многото екрани

<p>Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на &quot;Хамас&quot;</p>

Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на "Хамас" в Газа

Свят Преди 15 минути

Засега няма коментар от "Хамас" по отношение на тази информация

НС разглежда промени в бюджета за увеличение на пенсиите

НС разглежда промени в бюджета за увеличение на пенсиите

България Преди 2 часа

Осъвременяването на минималните пенсии е включено в програмата на Народното събрание

Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна

Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна

България Преди 2 часа

По данни на полицията те са намерени в изоставен строеж на територията на града

<p>Пхенян изстреля ракети след 37 дни пауза</p>

КНДР е извършила изпитание на нова многофункционална ракетна система

Свят Преди 2 часа

Според Сеул една от ракетите е била балистична с малък обсег

<p>Жертва, ранени и изчезнали: Какво знаем за взрива в завод в САЩ (ОБЗОР)</p>

Девет души са ранени след взривa в завод в САЩ

Свят Преди 3 часа

Екипи продължават издирването на оцелели след експлозията в град Лонгвю

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

Любопитно Преди 3 часа

Високото кръвно налягане уврежда съдовете и увеличава риска от инфаркт или инсулт. Известният диетолог проф. Олег Швец разкрива 10 златни правила как да овладеем хипертонията и да подобрим здравето си, без да посягаме към тежките лекарства

Снимката е илюстративна

Библейска катастрофа или вулканичен хаос? Древни дървета и търсене на Ноевия ковчег разделиха учените

Любопитно Преди 3 часа

Докато фосилите в САЩ възродиха спора за Всемирния потоп, георадари в Турция засякоха 164-метрово лодковидно образувание, съвпадащо с библейските размери

,

42 правила за вечна младост: Безплатните съвети на милионера Брайън Джонсън

Любопитно Преди 3 часа

Джонсън е харчил над 2 милиона долара годишно за радикални медицински процедури

,

БезГранично: Бизнес в Люксембург – как джуджето на Европа се превърна в гигант за предприемачи

БезГранично Преди 3 часа

От „данъчен рай“ до технологичен хъб и космическа сила: Ръководство за българския бизнес, който търси глобален трамплин, сигурност и милиардни капитали

,

Обрат във времето: До 34° днес, но вижте откога започват градушки

България Преди 3 часа

Температурите днес ще достигнат 34 градуса, в София – около 28°

Шойгу предупреди Беларус за атака от НАТО

Шойгу предупреди Беларус за атака от НАТО

Свят Преди 10 часа

Западните страни, според него, "не крият агресивните си планове по отношение на Русия и Беларус"

Авария в завод за целулоза в щата Вашингтон, има ранени

Авария в завод за целулоза в щата Вашингтон, има ранени

Свят Преди 10 часа

Предполага се, че става въпрос за експлозия на резервоар с опасна течност

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

България Преди 11 часа

Иран пусна интернета

Иран пусна интернета

Свят Преди 12 часа

Данните в реално време показват частично възстановяване

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Свят Преди 14 часа

Срещата ще се проведе в усамотена резиденция в планините на щата Мериленд

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg
1

Задава се студен фронт с летни бури

sinoptik.bg

Силата на споделената любов

Edna.bg

Тото и Кристин на среща с най-известните супергерои, потопиха се в света на Warner Bros

Edna.bg

Обявиха нарядите за баражите в efbet Лига

Gong.bg

Взима ли Левски тунизийски национал?

Gong.bg

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС

Nova.bg

"Дървото падна от нищото, разлетяха се и стършели": Говори майката, чието дете се размина на косъм от трагедия в Чирпан

Nova.bg