Путин подари четири амурски тигъра на Казахстан

Р усия подари на Казахстан четири амурски тигъра, за да помогне на страната да възстанови популацията на животните, заяви руският президент Владимир Путин в своя статия, публикувана преди посещението му в централноазиатската страна тази седмица, предаде Ройтерс.

Четирите амурски тигъра, които са били хванати в Хабаровския край, в руския Далечен изток, са били транспортирани до Казахстан със самолет. Скоро предстои да бъдат пуснати на свобода, съобщава Кремъл.

Не за първи път руският президент използва животни за укрепване на дипломатическите отношения.

През 2022 година Русия изпрати 30 сиви породисти коня на Северна Корея предвид факта, че страните задълбочиха двустранното си сътрудничество от началото на войната в Украйна през същата година. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е също така привързан към ездата, отбелязва Ройтерс.

Казахстан, който се опитва да възстанови популацията на тигрите в Централна Азия, смята амурския тигър за близък родственик на вече изчезналия каспийски тигър.

По време на посещението си Путин ще присъства на подписването на споразумение за ядрен проект в Казахстан, който понастоящем не разполага със свои атомни електроцентрали, и ще обсъди мерки за ускоряването на транзита на руски нефт към Китай, допълва Кремъл.