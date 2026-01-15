Израел уби висш командир на "Хамас"

В исокопоставен представител на въоръженото крило на групировката "Хамас" е бил сред седемте жертви на два израелски въздушни удара в Дейр ал Балах в централната част на Ивицата Газа. Това съобщава източник от ислямистката групировка, цитиран от "Ройтерс".

Израелските удари убили 3 командири на въоръженото крило на „Хамас“

Не последва непосредствен коментар от страна на израелските въоръжени сили или "Хамас" за атаката.

Израелската армия съобщи, че е убила още един ръководител на "Хамас"

Източникът от "Хамас" посочи, че единият от загиналите е Мохамед ал Холи, местен командир на въоръженото крило на групировката в Дейр ал Балах.