Зеленски се срещна с Петро Порошенко за първи път от години

У краинският президент Володимир Зеленски се срещна вчера лично с петия президент на Украйна и лидер на парламентарната фракция на партия "Европейска солидарност" Петро Порошенко.

Порошенко съобщи това в публикация във Фейсбук, видяна от агенция Укринформ.

"За първи път от много години насам най-накрая проведохме лична среща с президента Володимир Зеленски. Тя беше инициирана от "Европейска солидарност" в помирителния съвет (на парламента) и е важно, че президентът ни изслуша", заяви Порошенко.

Той добави, че в контекста на войната на Украйна за оцеляване диалогът с парламента и възстановяването на ролята му като институция са важни.

"Има твърде много предизвикателства, които могат да бъдат преодолени само със съвместни усилия. Споразумяхме се, че подобни срещи ще се провеждат редовно и че диалогът ще бъде непрекъснат", каза Порошенко.