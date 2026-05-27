Метъл легендите Iron Maiden направиха епично шоу в София

27 май 2026, 08:21
П оловин век след създаването си, хеви метъл легендата Iron Maiden превърна Националния стадион „Васил Левски“ в сцена на мащабен рок спектакъл. Над 30 000 души изпълниха трибуните и терена за концерта от двугодишното юбилейно турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва половин век история.

В София музикантите пристигнаха в класическия си състав – Брус Дикинсън (вокали), Стив Харис (бас), Дейв Смит, Ейдриън Смит и Яник Гърс (китари), и Нико Макбрейн (барабани).

Още с първите акорди на Murders in the Rue Morgue стана ясно, че концертът няма да бъде просто ретроспекция, а внимателно подбрано пътуване към най-силните години от ранната история на Maiden, коментираха фенове. По думите им сетлистът бе изграден почти като разказ – суровата енергия на Wrathchild и Killers връща към началото на 80-те, а Phantom of the Opera напомня колко театрална и амбициозна е била групата още в първите си години.

Вечерта постепенно премина на ранния хеви метъл към мащабните епични композиции, превърнали Iron Maiden в световен феномен – като The Number of the Beast, а едно от най-специалните изпълнения бе Infinite Dreams – песен, която групата включва в турнето за първи път от 1988 година.

След нея концертът придоби още по-кинематографичен облик. Powerslave, 2 Minutes to Midnight и монументалната Rime of the Ancient Mariner превърнаха сцената в истински театър от светлини, пиро ефекти и гигантски визуални елементи, от еуфорията на Run to the Hills до по-особената атмосфера на Seventh Son of a Seventh Son.

Своеобразен акцент на вечерта бе The Trooper и когато Брус Дикинсън излезе с развятия български трибагреник. През цялото шоу той не спираше да общува с публиката, многократно повтаряйки името на София и България, а стадионът отвръщаше с оглушителни скандирания. Почитатели коментираха също, че Дикинсън е в отлична форма за своите 67 години, прави страхотно шоу, има много силно излъчване и присъствие на сцената, и му личи, че се занимава с фехтовка.

Hallowed Be Thy Name и Iron Maiden сложиха край на основната част от концерта, преди групата да се върне за бисовете, започнали с речта на Уинстън Чърчил и Aces High. След това дойде ред на Fear of the Dark, изпята в един глас от десетки хиляди души, а финалът бе с Wasted Years – като равносметка.

„Ще се видим отново“, обеща Брус Дикинсън на финалната права от събитието. А преди светлините на стадиона да угаснат, той се обърна към тълпата с думите: „Желая ви хубава вечер, хубава седмица и хубав живот. Вие го заслужавате“. Преди това, един от забавните моменти в шоуто бе репликата му „Трябва да е ракия", след като вдигна на сцената военна манерка.

Сред феновете бе и Звездомир Керемедчиев-Звезди от „Ахат“. Той, заедно с българската рок група, през 2007 г. подгря втория концерт на Iron Maiden в София, състоял се на стадион „Локомотив“. От първото гостуване на хевиметал групата у нас са изминали 31 години. Тогава шоуто е в зала „Христо Ботев“. Групата е идвала в София и през 2014 г., а четири години по-късно гостува в Пловдив, за да се завърне отново в София през 2022 г.

Специален гост във вечерта на 26 май бяха американските траш метъл ветерани от Anthrax, които изнесоха 45-минутен подгряващ концерт. Хедлайнерите се появиха час и 15 минути по-късно. 

Припомняме, че Илияна Йотова се срещна с музикантите от Iron Maiden и изрази впечатлението си, че са изключително земни хора.

Източник: БТА, Даниел Димитров, Марина Чертова    
