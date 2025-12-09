"Хамас": Втората фаза от примирието в Газа не може да започне, защото Израел нарушава договореностите

В тората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа не може да започне, докато Израел продължава да нарушaва примирието с "Хамас", заяви Хосам Бадран, член на политическото ръководство на палестинското ислямистко движение, пред Франс прес.

Израел и "Хамас" подписаха споразумение за спиране на боевете в Газа с посредничеството на САЩ на 10 октомври.

Hamas: No talks on 'Phase Two' until Israel implements Phase One

——

Hamas official Hussam Badran warned that Israel is openly violating the ceasefire agreement, pointing to comments by Israeli army chief Eyal Zamir claiming the “yellow line” now serves as Gaza’s new border.… pic.twitter.com/lFZy9PCgWP — The Cradle (@TheCradleMedia) December 9, 2025

Според Бадран, Израел не изпълнява ключови ангажименти от първата фаза, включително пълното отваряне на граничния пункт "Рафах" при границата с Египет, както и увеличаването на хуманитарната помощ за Газа.

"Хамас" вече поиска от посредниците по споразумението да окажат натиск върху Израел за спазване на договореното, посочи той.

Взаимни обвинения между Израел и "Хамас" за нарушаване на клаузите на примирието

Примирието остава крехко, като двете страни почти ежедневно си отправят взаимни обвинения в нарушения - развитие, което поставя под съмнение напредъка на мирния план за Газа, който все още е в първия си етап, отбелязва АФП.

Израелското правителство заявява, че втората фаза на примирието, която трябва да стабилизира договореностите и да проправи път към окончателен край на войната, може да започне едва след предаването на останките и на последния израелски заложник, държан в Газа, след атаката на 7 октомври 2023 г.