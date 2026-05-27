Свят

Девет души са ранени след взривa в завод в САЩ

Екипи продължават издирването на оцелели след експлозията в град Лонгвю

27 май 2026, 06:50
Източник: БТА

Н ай-малко един човек загина, а девет са в неизвестност в резултат на експлозия на резервоар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю, в югозападната част на американския щат Вашингтон, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Още девет души са ранени при аварията, някои от които сериозно. Служителите на аварийно-спасителните служби все още работят на мястото на инцидента в завода на компанията "Нипон Дайнауейв Пакъджинг", но обстоятелството, че в експлодиралия резервоар все още е останало определено количество корозивен разтвор, затруднява спасителните дейности.

Сред ранените има един пожарникар. Властите съобщават, че някои от пострадалите са получили химически изгаряния, а други - увреждания от вдишване на опасни вещества. Състоянието на ранените варира от леко до критично. Засега няма опасност за населението.

В съвместно изявление компанията "Нипон Дайнауейв Пакъджинг" и местните аварийно-спасителни служби потвърдиха, че при аварията има жертви.

Началникът на местната противопожарна служба в град Лонгвю Скот Голдстийн каза на пресконференция, че все още не е установено колко точно души са загинали.

Попитан колко души се смятат за изчезнали той посочи по-рано: "Имаме информация за това, но все още не сме готови да я споделим".

Сигналът за инцидента е подаден днес в 7:19 ч. местно време (17:19 ч. българско). Екипите на аварийно спасителните служби продължават операциите по издирване на оцелели, но няма да бъде разкривана информация за жертвите до уведомяването на техните близки.

На входа на завода чакат роднини на работници, които искат да получат информация за своите близки.

Заводът на "Нипон Дайнауейв Пакъджинг" в Лонгвю произвежда суровини за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени кутии и други стоки. В него работят около 1000 души, посочва АП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Лонгвю Вашингтон експлозия химикали Нипон Дайнауейв Пакъджинг завод целулоза инцидент жертви аварийно-спасителни служби
