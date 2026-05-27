Девет души са ранени след взривa в завод в САЩ

Н ай-малко един човек загина, а девет са в неизвестност в резултат на експлозия на резервоар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю, в югозападната част на американския щат Вашингтон, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Още девет души са ранени при аварията, някои от които сериозно. Служителите на аварийно-спасителните служби все още работят на мястото на инцидента в завода на компанията "Нипон Дайнауейв Пакъджинг", но обстоятелството, че в експлодиралия резервоар все още е останало определено количество корозивен разтвор, затруднява спасителните дейности.

Сред ранените има един пожарникар. Властите съобщават, че някои от пострадалите са получили химически изгаряния, а други - увреждания от вдишване на опасни вещества. Състоянието на ранените варира от леко до критично. Засега няма опасност за населението.

FATAL EXPLOSION: Deaths have been confirmed as well as 10 injuries, including a firefighter, after "an implosion involving a vat of chemical treatment product" at a plant in Washington state on Tuesday, according to the city's fire department. https://t.co/3H7aFn4nj4 pic.twitter.com/KSjYn3XDbd — News 4 San Antonio (@News4SA) May 26, 2026

В съвместно изявление компанията "Нипон Дайнауейв Пакъджинг" и местните аварийно-спасителни служби потвърдиха, че при аварията има жертви.

Началникът на местната противопожарна служба в град Лонгвю Скот Голдстийн каза на пресконференция, че все още не е установено колко точно души са загинали.

Попитан колко души се смятат за изчезнали той посочи по-рано: "Имаме информация за това, но все още не сме готови да я споделим".

Сигналът за инцидента е подаден днес в 7:19 ч. местно време (17:19 ч. българско). Екипите на аварийно спасителните служби продължават операциите по издирване на оцелели, но няма да бъде разкривана информация за жертвите до уведомяването на техните близки.

A major chemical explosion injured multiple people at the Nippon plant in Longview on Tuesday morning, triggering a massive emergency response that has forced officials to close off the surrounding industrial area. https://t.co/9HS0QZSpQI — KTVU (@KTVU) May 26, 2026

На входа на завода чакат роднини на работници, които искат да получат информация за своите близки.

Заводът на "Нипон Дайнауейв Пакъджинг" в Лонгвю произвежда суровини за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени кутии и други стоки. В него работят около 1000 души, посочва АП.