„Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу“ е най-гледаният филм у нас

П родължението на телевизионния сериал на „Дисни“ – „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу“ събра най-много зрители в дългия уикенд, сочат обобщените данни от киносалоните. Визуално наситените сцени, съчетани с добра филмова музика и играта на Педро Паскал, Джереми Уайт и Сигорни Уивър, са привлекли 21 878 зрители, а приходите от билетите им са 192 260 евро.

На втора позиция е биографичният „Майкъл“ на Антоан Фукоа. Историята на поп звездата – от началото на кариерата му до средата на 80-те години – са проследили вече 137 639 зрители, а за месец в кината приходите са 1 004 924 евро.

Трети е триседмичният фаворит на публиката – „Дяволът носи Прада 2“. За месец историята, развиваща се между Ню Йорк и Милано, с отдалеченост от двадесет години от първия филм, е привлякла вече 174 329 зрители и е донесла 1 249 004 евро приходи.

Втората премиера от миналия петък – хорърът „Пасажерът“ – е на четвърта позиция в топ 10. Сюжетът за млада двойка, станала свидетел на тежка пътна катастрофа и преследвана от демонично същество, са гледали 3372 зрители, а приходите са 25 376 евро.

Пети е „Mortal Kombat II: Филмът“. Битката за победа над мрачното управление на Шао Кан, заплашващо съществуването на Земното царство, са проследили 33 233 зрители, а за трите седмици на екран приходите са 262 581 евро.

На шесто място е комедията „Овце детективи“, базирана на романа „Три пълни чанти“ от 2005 година. Изпълнената с хумор, мистерия и доза сантименталност история е трета седмица по екраните у нас и отчита 14 302 зрители и 101 045 евро приходи.

Седма позиция сред най-гледаните филми у нас е за „Супер Марио Галактика: Филмът“, който е вече втори месец на екран. Спасяването на принцеса Розалинда е видяно от 90 982 зрители, а от билетите са събрани 645 404 евро.

На осмо място е анимацията „Хайди: Спасяването на риса“. Как малката Хайди се изправя срещу много по-силни от нея, за да защити дядо си и алпийската дива природа, са разбрали 4399 зрители, а след втората седмица по екраните приходите са 28 243 евро.

Девето място заема германският „Училището на магическите животни 4“. След петата си седмица на екран у нас историята, в която учениците спасяват любимото си училище, е с 8197 зрители и 52 770 евро приходи.

На десето място е хорърът „Мумията“. Как издирваното от осем години дете на семейство им се връща като нещо, което превръща радостното събитие в жив кошмар, са разбрали 23 009 зрители за шестте седмици на екран, а приходите са 170 833 евро.

През дългия уикенд филми са гледали 50 296 зрители. Миналата година по същото време на кино са били 77 798 зрители, като две трети от тях са гледали „Лило и Стич“.