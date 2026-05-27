Абсолютен рекорд: Дрейк пренаписа историята на „Билборд“

Рапърът окупира девет от десетте места в Топ 10 за сингли с песни от новия си албум и изпревари Майкъл Джексън. Дрейк стана и първият изпълнител в 70-годишната история на „Билборд 200“, заел едновременно първите три места с три различни албума

27 май 2026, 10:31
Източник: БТА

К анадският изпълнител Дрейк  доминира в класация на „Билборд" за сингли, като девет песни в топ 10 са от новия му албум Iceman и дебютират в чарта, съобщи сайтът на изданието. 

Рапърът заема първото място с Janice STFU и поставя рекорд с 42 песни в класацията за една седмица. Втората позиция е за Ran to Atlanta, следвана от Whisper My Name и Shabang.

Една песен прекъсва доминацията на Дрейк в класацията за сингли и това е Choosin’ Texas на Ела Лангли, която заема 5-ото място, след като беше на върха 10 непоследователни седмици.

На шесто място се нарежда National Treasures от новия албум на Дрейк Iceman. Седмата позиция е за Make Them Cry. В топ 10 на чарта място намират също Dust, 2 Hard 4 the Radio и Make Them Pay.

Канадският изпълнител изпреварва Майкъл Джексън по брой хитове на първо място сред соло изпълнителите и увеличава броя на хитовете си в топ 10 на 90, отбелязва изданието.

Всички 42 заглавия са от трите нови албума на Дрейк — Iceman, Habibti и Maid of Honour (издадени на 15 май) — които дебютираха съответно на 1-во, 2-ро и 3-то място в „Билборд 200". С този успех той стана първият изпълнител, заел едновременно челните три места в 70-годишната история на класацията.

Източник: БТА/Теодора Йорданова    
Дрейк Билборд музикална класация Iceman рап хитове музикален рекорд нови албуми сингли Канада
