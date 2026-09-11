Любопитно

Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

На 17 и 18 септември най-голямото бизнес събитие у нас ще събере 100 от най-видните експерти в България около темите за бизнеса, работата и хората, които ще движат страната напред

11 септември 2026, 15:56
Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България
Източник: Кошер 2026

С ледващите 10 години на България ще се определят от решенията, които взимаме днес. Затова тази година Кошер поставя фокус върху темите, които вече променят бизнеса, работата и конкурентоспособността на страната. В центъра на програмата ще бъдат не само експертите на сцената, но и посетителите със своите въпроси, казуси и търсене на посока.

Първият ден ще гледа накъде се движи България. Отворените дискусии ще минат през въпроса от какво ще печелим през следващите 10 години и как българските компании могат да растат отвъд малкия пазар.

Технологиите ще бъдат един от големите акценти в програмата. Тодор Гигилев, съосновател на Dreamix, и Милен Манев, CEO на Re:Benefit, ще обсъдят как компаниите могат да използват AI не само за автоматизация, а за по-силни продукти, екипи и бизнес модели. Ваня Манова, Country Manager на Mastercard за България, и Георги Маринов, основател на EasyPay и ePay, ще поставят темата за парите след кеша.

Първият ден ще отвори и разговора за това кой подготвя хората за новата икономика. Дарин Маджаров, съосновател на Ucha.se и Eduboom, и Евгения Пеева, съосновател и CEO на SoftUni BUDITEL, ще участват в дискусията за образованието, уменията и пазара на труда през 2036.

В програмата ще влязат още теми за храната, енергията и индустриите, които могат да дадат ново предимство на България. За храната ще говорят Любомир Ноков, съосновател и CEO на Harmonica Foods, и Иван Александров, основател и CEO на eBag. В разговора за енергията ще участват Димитър Енчев, съосновател и CEO за Европа на CWP Global, Мартин Георгиев, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд, и Мартин Катинов от Aurubis Bulgaria. Темата за новата индустриализация ще включи Иво Евгениев, сериен предприемач и инвеститор, и Валентин Стрекаловски от Healthy Bars.

Вторият ден ще постави фокуса върху това кой придвижва тази промяна. Петър Митев, съосновател на Chaos и Connective Minds, ще участва в разговор за това как един успешен бизнес създава следващите компании около себе си. Светозар Георгиев, General Partner в Eleven Ventures и съосновател на Telerik Academy и Campus X, и Орлин Радев, основател и CEO на AMPECO, ще влязат в темата защо добрите български компании рядко стигат до световни лидери.

На 18 септември програмата ще отвори и въпроса за правилата, лидерството и наследяването на бизнеса. Илия Кръстев, CEO на A Data Pro и председател на BRAIT, ще говори за това какво трябва да се промени, за да бъде България конкурентна през 2036. В дискусията за наследяването ще участват Алекс Грилихес, инвеститор и фасилитатор, Ник Тодоров, председател на борда на директорите на LimeChain, и Здравко Минчев, изпълнителен директор на Сладкарница Неделя. Темата за момента, в който компанията надраства основателя, ще събере Елвин Гури, Managing Partner и CEO на INVENIO Partners, Диана Стефанова, Managing Partner в BrightCap Ventures, и Христо Манов, независим член на бордове.

Форматът на Кошер 2026 е създаден така, че посетителите да не бъдат публика от последния ред. В отворените дискусии те ще могат да задават въпроси, да влизат в разговор с експертите и да поставят реални казуси от своя бизнес или професионален път.

Освен дискусиите, програмата включва и практически работилници. В бизнес частта Рая Дренски, Елена Пенева и Лили Грозева ще работят по темите за бранда, маркетинга и видимостта в среда, в която AI все по-често избира какво достига до хората. В кариерната част ще има формати за CV, трудови права, AI умения и професионално напускане на работа.

Кошер е най-голямото бизнес събитие в България, насочено към хора, които искат да направят следваща реална стъпка в света на предприемачеството, бизнеса и кариерата си.

Ако развиваш идея или компания, Кошер ти дава достъп до хора и експерти, с които можеш да намериш партньори, клиенти, нови професионални контакти и насоки за финансиране или излизане на чужди пазари.

Ако търсиш работа, стаж или нова професионална посока, можеш да се срещнеш с работодатели, да разгледаш свободни работни места и стажантски позиции и да научиш повече за възможностите за работа в различни компании.

Регистрацията за Кошер е отворена на hive.bg. Има различни нива на достъп според целта на посетителите, за работа или за бизнес. За млади хора е предвидена 90% отстъпка, а бизнес достъпът включва индивидуални консултации и специализирани срещи.

Екипът на Кошер благодари на домакините от Интер Експо Център за дългогодишната подкрепа и партньорство, с които събитието продължава да расте.

Източник: Кошер 2026    
Кошер бизнес предприемачество бъдещето на България технологии изкуствен интелект кариерно развитие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Голям пожар в Димовци, горят къщи, активират BG-Alert

Голям пожар в Димовци, горят къщи, активират BG-Alert

Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

Студен фронт връхлита България: Жълт код за бури, интензивни валежи и градушки в 13 области

Студен фронт връхлита България: Жълт код за бури, интензивни валежи и градушки в 13 области

Радиоактивната тайна на Мария Кюри: Какво откриха учените при отварянето на гроба ѝ през 1995 г.

Радиоактивната тайна на Мария Кюри: Какво откриха учените при отварянето на гроба ѝ през 1995 г.

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
И Leapmotor B05 получи пет звезди за безопасност

И Leapmotor B05 получи пет звезди за безопасност

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 17 часа
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 18 часа
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 21 часа
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Историята, която туристите не знаят: Как бедността спаси домовете на Санторини от пълно унищожение?

Историята, която туристите не знаят: Как бедността спаси домовете на Санторини от пълно унищожение?

Любопитно Преди 16 минути

Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?

Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?

Свят Преди 21 минути

Украйна може да стане един от най-динамично развиващите се инвестиционни пазари в света и може да се превърне в новото икономическо чудо на Европа

OpenAI реши математически проблем за милиони, но забърка скандал в научната общност

OpenAI реши математически проблем за милиони, но забърка скандал в научната общност

Любопитно Преди 1 час

Технологичният гигант използва нов модел и 10 000 AI агента, за да реши проблем от физиката на течностите. Скандалът избухна, след като математици обвиниха компанията, че е използвала техните частни данни, за да ги изпревари

,

„Дронове: Българската следа“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Тайната на дълголетието: Какво трябва да направите на 30, за да сте здрави на 70

Тайната на дълголетието: Какво трябва да направите на 30, за да сте здрави на 70

Любопитно Преди 1 час

Експертите са категорични - остаряването не е неизбежна присъда. Малки промени в навиците в третото десетилетие от живота ни гарантират жизненост и бистър ум чак до 90-годишна възраст

Ебола в ДР Конго - епидемията обхвана седма провинция

Ебола в ДР Конго - епидемията обхвана седма провинция

Свят Преди 1 час

Заразен пациент е починал в Южно Убанги, след като е пътувал през няколко провинции в страната

„Българинът казва „Аз съм най-великият“, а американецът - „Аз ще СТАНА!“: Трейдърът Стиван в „Игри на волята“

„Българинът казва „Аз съм най-великият“, а американецът - „Аз ще СТАНА!“: Трейдърът Стиван в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

21-годишният Стиван Добрев живее в Чикаго, където работи като трейдър и брокер. Анализирал всяка битка от предаването в специална тетрадка и тренирал калистеника, той влиза в шоуто с американски манталитет и амбиция да стигне до самия финал

Мигранти си приготвят храна близо до палатките си на плажа "Ел Трамполин" в испанския ексклав Сеута, 2 септември 2026 г.

Пожар избухна в мигрантски лагер в Сеута

Свят Преди 1 час

Испанската полиция съобщи, че огънят вероятно е възникнал случайно от свещ, цигара или малък лагерен огън

„Gen Z не сме лигльовци!“: Младият бизнесмен Тончо Тончев от „Игри на волята“ 8 влезе да разбие стереотипите

„Gen Z не сме лигльовци!“: Младият бизнесмен Тончо Тончев от „Игри на волята“ 8 влезе да разбие стереотипите

Любопитно Преди 1 час

24-годишният Тончо Тончев развива собствен транспортен бизнес и има дълги години спортен опит в хандбала. Влиза в шоуто с чар, готовност за стратегически флирт и амбиция да докаже, че Gen Z поколението умее да се бори и да побеждава

„Хващала съм и по-големи играчи от вас!“: Финансовият детектив Елена Вълкова в „Игри на волята“ 8

„Хващала съм и по-големи играчи от вас!“: Финансовият детектив Елена Вълкова в „Игри на волята“ 8

Любопитно Преди 2 часа

26-годишната Елена Вълкова от племето „Обречени“ разследва пране на пари и измами. Живяла в САЩ и Барселона, бившата каякарка и кросфитерка влиза на Арената с умението да разчита хората и да разбива всяка схема зад гърба ѝ

Променят движението в София заради голямо събитие: Кои улици и булеварди затварят на 12 септември

Променят движението в София заради голямо събитие: Кои улици и булеварди затварят на 12 септември

България Преди 2 часа

От 19:00 до 22:00 ч. ще има сериозни ограничения за автомобилите и промени в градския транспорт

,

Истинско чудо в Берингово море: 15-годишно момче оцеля върху обърната лодка в ледените води на Аляска

Свят Преди 2 часа

Тинейджърът прекара часове при екстремни условия на върха на потъващия съд, но двамата му спътници не извадиха този късмет

Петима в болница след верижна катастрофа с три превозни средства на пътя Добрич - Варна

Петима в болница след верижна катастрофа с три превозни средства на пътя Добрич - Варна

България Преди 2 часа

Тежък инцидент с лека кола, пътна помощ и микробус край село Любен Каравелово предизвика километрично задръстване. 22-годишен шофьор е настанен в ортопедия с фрактура и скъсана връзка на коляното, а останалите пострадали са освободени

Кремъл с ядрена заплаха към Литва: Ще попаднете под прицела ни

Кремъл с ядрена заплаха към Литва: Ще попаднете под прицела ни

Свят Преди 2 часа

Дмитрий Песков заяви, че Москва ще разглежда Литва като мишена, ако на нейна територия бъдат разположени западни ядрени оръжия

Мартин Макдауъл

Посланикът на САЩ у нас: Няма да забравим всички, които ни помогнаха след ужаса на 11 септември

Свят Преди 2 часа

Мартин Макдауъл подчерта необходимостта от обща защита на свободата

Сидни Суини

„Просто спорт“: Сидни Суини се съблече за провокативна реклама

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Еуфория“ позира без дрехи, заобиколена от разнообразна спортна екипировка: футболни и баскетболни топки, хокейна мрежа и други аксесоари. Освен че е лице на кампанията, тя се присъединява към Novig и като и акционер

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Август 2026 - най-горещият месец в историята

sinoptik.bg
1

След жегите - дъжд, градушка и риск от наводнения

sinoptik.bg

Красота и мистика: Сълзите на Леденика, които сбъдват желания

Edna.bg

Мафиотите от „Под прикритие“ и „Братя“ се събират в спектакъл

Edna.bg

Стоичков за „лъвовете“ на Евроволей 2026: Могат да бият всеки

Gong.bg

Стоичков: Всички спортове трябва да се върнат в училищата

Gong.bg

25 години от деня, който промени света: САЩ се прекланят пред жертвите на атентатите от 11 септември (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Голям пожар в Старозагорско: Пламъците стигнаха до последните къщи на Димовци (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg