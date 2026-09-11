Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

С ледващите 10 години на България ще се определят от решенията, които взимаме днес. Затова тази година Кошер поставя фокус върху темите, които вече променят бизнеса, работата и конкурентоспособността на страната. В центъра на програмата ще бъдат не само експертите на сцената, но и посетителите със своите въпроси, казуси и търсене на посока.

Първият ден ще гледа накъде се движи България. Отворените дискусии ще минат през въпроса от какво ще печелим през следващите 10 години и как българските компании могат да растат отвъд малкия пазар.

Технологиите ще бъдат един от големите акценти в програмата. Тодор Гигилев, съосновател на Dreamix, и Милен Манев, CEO на Re:Benefit, ще обсъдят как компаниите могат да използват AI не само за автоматизация, а за по-силни продукти, екипи и бизнес модели. Ваня Манова, Country Manager на Mastercard за България, и Георги Маринов, основател на EasyPay и ePay, ще поставят темата за парите след кеша.

Първият ден ще отвори и разговора за това кой подготвя хората за новата икономика. Дарин Маджаров, съосновател на Ucha.se и Eduboom, и Евгения Пеева, съосновател и CEO на SoftUni BUDITEL, ще участват в дискусията за образованието, уменията и пазара на труда през 2036.

В програмата ще влязат още теми за храната, енергията и индустриите, които могат да дадат ново предимство на България. За храната ще говорят Любомир Ноков, съосновател и CEO на Harmonica Foods, и Иван Александров, основател и CEO на eBag. В разговора за енергията ще участват Димитър Енчев, съосновател и CEO за Европа на CWP Global, Мартин Георгиев, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд, и Мартин Катинов от Aurubis Bulgaria. Темата за новата индустриализация ще включи Иво Евгениев, сериен предприемач и инвеститор, и Валентин Стрекаловски от Healthy Bars.

Вторият ден ще постави фокуса върху това кой придвижва тази промяна. Петър Митев, съосновател на Chaos и Connective Minds, ще участва в разговор за това как един успешен бизнес създава следващите компании около себе си. Светозар Георгиев, General Partner в Eleven Ventures и съосновател на Telerik Academy и Campus X, и Орлин Радев, основател и CEO на AMPECO, ще влязат в темата защо добрите български компании рядко стигат до световни лидери.

На 18 септември програмата ще отвори и въпроса за правилата, лидерството и наследяването на бизнеса. Илия Кръстев, CEO на A Data Pro и председател на BRAIT, ще говори за това какво трябва да се промени, за да бъде България конкурентна през 2036. В дискусията за наследяването ще участват Алекс Грилихес, инвеститор и фасилитатор, Ник Тодоров, председател на борда на директорите на LimeChain, и Здравко Минчев, изпълнителен директор на Сладкарница Неделя. Темата за момента, в който компанията надраства основателя, ще събере Елвин Гури, Managing Partner и CEO на INVENIO Partners, Диана Стефанова, Managing Partner в BrightCap Ventures, и Христо Манов, независим член на бордове.

Форматът на Кошер 2026 е създаден така, че посетителите да не бъдат публика от последния ред. В отворените дискусии те ще могат да задават въпроси, да влизат в разговор с експертите и да поставят реални казуси от своя бизнес или професионален път.

Освен дискусиите, програмата включва и практически работилници. В бизнес частта Рая Дренски, Елена Пенева и Лили Грозева ще работят по темите за бранда, маркетинга и видимостта в среда, в която AI все по-често избира какво достига до хората. В кариерната част ще има формати за CV, трудови права, AI умения и професионално напускане на работа.

Кошер е най-голямото бизнес събитие в България, насочено към хора, които искат да направят следваща реална стъпка в света на предприемачеството, бизнеса и кариерата си.

Ако развиваш идея или компания, Кошер ти дава достъп до хора и експерти, с които можеш да намериш партньори, клиенти, нови професионални контакти и насоки за финансиране или излизане на чужди пазари.

Ако търсиш работа, стаж или нова професионална посока, можеш да се срещнеш с работодатели, да разгледаш свободни работни места и стажантски позиции и да научиш повече за възможностите за работа в различни компании.

Регистрацията за Кошер е отворена на hive.bg. Има различни нива на достъп според целта на посетителите, за работа или за бизнес. За млади хора е предвидена 90% отстъпка, а бизнес достъпът включва индивидуални консултации и специализирани срещи.



Екипът на Кошер благодари на домакините от Интер Експо Център за дългогодишната подкрепа и партньорство, с които събитието продължава да расте.