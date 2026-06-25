Изпепеляващи жеги провалят почивките: Какво трябва да знаете, преди да тръгнете за Европа и САЩ

Европа се пече на над 40°C: Защо домовете ни не издържат на рекордите

Какво е „топлинен купол“ и как заклещи Европа в горещ капан

И зпепеляващи температури чупят рекорди и предизвикват хаос в някои от най-популярните туристически дестинации в света. Време ли е да преосмислим плановете си за пътуване? Има ли възможност за възстановяване на суми? Какви са начините да се справим?

Ето отговори на много от ключовите въпроси, които пътуващите може да си зададат, когато потенциално опасни условия заплашват да засегнат ваканцията им, пише Си Ен Ен (CNN).

Кои региони са засегнати?

Рекордно високите глобални температури оказаха сериозно влияние върху редица дестинации в САЩ и Европа, което доведе и до смъртни случаи.

В САЩ температурите в Националния парк „Гранд Каньон“ се очаква да достигнат или да надхвърлят 43 градуса по Целзий в по-ниските части около ранчото „Фантом“ тази седмица, според Националната метеорологична служба. Поради тази причина Службата за националните паркове призова хората да избягват походите в средата на деня след „настоящ наплив от инциденти, свързани с жегата“, включително смъртта на двама туристи по пътеката „Норт Кайбаб“.

В Европа властите в страни като Франция, Испания и Обединеното кралство издадоха предупреждения за здравето поради екстремното време, което също беше свързано със смъртни случаи. В понеделник Франция преживя най-горещата си нощ, откакто се води статистика от 1947 г. насам, достигайки 37,8 градуса по Целзий по предварителни данни, докато няколко френски града регистрираха най-горещия си ден в историята.

Жегата се засилва и в Испания, като температурите надхвърлиха 45 градуса по Целзий в Андухар, община в южната част на страната, според метеорологичната служба AEMET.

В Обединеното кралство се прогнозира температурите да достигнат рекордни нива тази седмица, което доведе до затварянето на някои училища. Британската метеорологична служба (Met Office) издаде рядко предупреждение за опасност за живота поради горещините. „Влажността също е фактор, което прави тази гореща вълна още по-осезаема, а топлинният стрес е опасност за всички“, се казва в изявление на Met Office от понеделник.

Световните температурни рекорди непрекъснато се подобряват и това вероятно ще продължи с интензифицирането на жегите в много страни по света. В момента предупреждения за горещо време са в сила за 23 европейски държави, като Германия, Франция, Испания, Швейцария и Люксембург са в най-висока степен на тревога.

Безопасно ли е да се пътува в зона с гореща вълна?

Ако планирате да посетите някоя от засегнатите дестинации, независимо дали за почивка или по работа, е много малко вероятно да успеете да се придържате към първоначалните си планове.

В районите с екстремни температури туристите трудно биха разглеждали забележителности с обичайното си темпо и може да се наложи да променят или отменят маршрути. Това е още по-важно за хора с хронични заболявания или в рискови категории, като възрастни хора и малки деца.

Всеки, който посещава район с риск от наводнения, горски пожари или тайфуни, може да завари туристическите обекти затворени или дори да се окаже в процес на евакуация. Важно е да се обръща много сериозно внимание на съветите за безопасност на местните власти и да се спазват препоръките им.

Въпреки че много ваканции ще бъдат възможни, стига да се спазват съветите и да се вземат предпазни мерки, при определени обстоятелства е препоръчително да отмените или пренасрочите пътуванията си.

Какво мога да направя, за да се справя с жегата?

Опитайте се да излизате рано сутрин – температурите започват да се покачват около 11:00 ч. Въпреки че според общоприетото схващане обедът е най-горещото време от деня, в действителност жегата продължава да се натрупва до ранната вечер – и следобедните температури са много по-задушаващи, отколкото сутрешните.

Мийте ръцете и китките си – а в идеалния случай лицето и ръцете си – с хладна вода възможно най-често (в Европа уличните чешми и фонтани би трябвало да улеснят това). Вземайте хладни душове, когато можете, и по възможност оставете тялото да изсъхне по естествен път.

Италианските власти съветват жителите да прекарват поне три часа на ден в климатизирана среда – така че, ако разглеждате забележителности, намерете хладен музей, галерия или ресторант, в който да се подслоните.

Носете свободни дрехи от леки материи. Не забравяйте слънцезащитния крем и го нанасяйте редовно. Използвайте ветрило – да, дори и ръчното може да направи огромна разлика в това как се чувствате.

Пийте повече вода от обикновено, съветва Центърът за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC), и не чакайте да ожаднеете, за да пиете.

Когато дойде време за хранене, дайте приоритет на храни с високо съдържание на вода – сурови зеленчуци, салати или плодове като диня и грозде.

Ако имате астма или други хронични здравословни проблеми, които могат да се влошат от жегата или влажността, си струва да потърсите медицински съвет как най-добре да организирате пътуването си.

Проверете дали мястото, където отсядате, има климатик – ако попадате в рискова категория, това ще бъде от решаващо значение.

И накрая, уверете се, че имате застраховка при пътуване, която покрива медицински разходи. По този начин, ако се нуждаете от лечение за заболявания, свързани с жегата, ще бъдете покрити. Ако сте в рискова категория и Вашият лекар Ви посъветва да не пътувате, би трябвало да можете да отмените пътуването и чрез застраховката.

Какви са рисковете за здравето?

Рисковете за здравето са потенциално много сериозни, въпреки че някои хора ще изпитат само дискомфорт.

Екстремната жега може да причини редица медицински проблеми, които да бъдат сериозни или дори да доведат до смърт. Около 489 000 смъртни случая, свързани с горещините, са ставали всяка година от 2000 до 2019 г. според проучване на медицинското списание The Lancet.

Топлинният удар и топлинното изтощение са най-големите рискове. Ако забележите някой от симптомите по-долу, CDC съветва незабавно да потърсите медицинска помощ.

Симптомите на топлинен удар включват телесна температура над 39,4 градуса по Целзий (103 F), гореща и зачервена кожа без потене, главоболие и замайване, стомашно неразположение и припадък. Пострадалите трябва да се охлаждат чрез размахване на въздух и хладна вода върху кожата, вместо да приемат повече течности, според CDC.

Топлинното изтощение се характеризира със силно потене, мускулни крампи, умора и бледа кожа. Пострадалите могат да имат и главоболие, замайване, стомашни неразположения и могат да припаднат.

Хората с хронични заболявания, както и възрастните хора, малките деца и кърмачетата са изложени на по-висок риск.

Всеки, който има астма или други дихателни затруднения, трябва да знае, че не само горските пожари могат да влошат състоянието му. Влажността – каквато се наблюдава в голяма част от Европа, особено в Италия – може да има същия ефект.

Засегнат ли е транспортът?

Почти целият транспорт може да бъде засегнат от екстремните температури и то по изненадващ начин. Горещата вълна може да доведе до това пътници да бъдат свалени от планирания им полет, тъй като самолетът е станал твърде тежък, за да излети.

Влаковите релси и дори пътищата могат да се изкривят при екстремни горещини – през 2022 г. превантивните мерки в Лондон включваха боядисване на железопътните релси в бяло и увиване на мост във фолио. Магистралите могат да бъдат блокирани в райони, предразположени към внезапни наводнения или изложени на риск от горски пожари. Пукането на тръби също може да зачести в сухо и горещо време поради слягане на почвата, което води до още неочаквани отбивания на движението.

Дори ако пътуването Ви с обществен транспорт протича по график, може да се окаже много задушаващо, ако автобусите или влаковете в дестинацията Ви нямат климатик или той се повреди. Ако трябва да тръгнете на път, уверете се, че имате достатъчно вода и подходяща храна и бъдете готови нещата да не се развият по план.

Мога ли да получа възстановяване на сумата, ако отменя пътуването?

Както при повечето метеорологични събития, горещите вълни обикновено не се покриват от застрахователните компании при пътуване и затова няма да бъде предложено обезщетение, ако отмените пътуването си поради повишаващите се температури.

Ситуацията би се променила, ако бъде издадено официално предписание, предупреждаващо да не се пътува, но това е малко вероятно, а и много застрахователни полици не покриват природни бедствия. Може да има някои изключения за хора с предшестващи медицински състояния, влошени от жегата.

Въпреки това, ако жегата причини отмяна на полети или закъснения, може да бъде предложена известна помощ. По същия начин авиокомпаниите могат да предложат възстановяване на суми или възможности за пренасрочване/промяна на маршрута.

В зависимост от това при кого е направена резервацията и какви плащания са извършени, някои престои в хотели могат да бъдат анулирани без такси. Струва си да проверите правилата и условията.

Имат ли европейците климатици?

Когато навън е изпепеляващо, охлаждащата струя на климатика е дългоочаквано облекчение. Но докато в САЩ е нормално много домове, хотели, ресторанти и обществени сгради да са оборудвани с климатици, в Европа това е по-рядко срещано.

Проучване на Международната агенция по енергетика от 2018 г. установи, че по-малко от 10% от домакинствата в Европа имат климатик, в сравнение с 90% в САЩ. Така че, ако отсядате в Airbnb, не очаквайте климатик, освен ако това не е изрично посочено в обявата. Европейските сгради често са по-стари от американските си аналози и са строени така, че да задържат топлината, което води до некомфортни условия при високи температури.

Европейските хотели е по-вероятно да имат охлаждащи системи, но това все пак зависи от размера на обекта. Очаквайте климатик в по-големите хотели в градовете, но е по-малко вероятно да има такъв в малко крайбрежно хотелче.

Общественият транспорт също е на приливи и отливи. Напълно очаквано, линиите на метрото често са едни от най-горещите места при гореща вълна – въпреки че някои имат климатици. Струва си да планирате предварително – приложението за пътуване Citymapper например позволява на потребителите да избират маршрути на градския транспорт с климатик.

Климатици обикновено има в европейските кина – със сигурност в по-големите мултиплекси. Тъй като два от най-очакваните филми излизат в разгара на лятната гореща вълна през 2026 г. – „Играта на играчките 5“ (Toy Story 5) и „Супергърл“ (Supergirl), това може да бъде добър вариант за спасение от жегата.

Колко дълго ще продължи?

Ако се надявате да пътувате през юли и разчитате времето да се охлади дотогава, струва си да следите отблизо актуализациите. Към момента няма гаранция, че глобалната гореща вълна ще утихне скоро.