Трагедия във Франция: Трето дете загуби живота си заради екстремните жеги

Т ригодишно дете е било открито мъртво в автомобил в района на Париж, съобщи полицейски източник. Това е третият смъртен случай на дете, свързан с екстремните горещини във Франция през тази седмица, предаде АФП.

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Родителите са намерили момчето „в автомобила пред дома си“, посочи източникът. Гражданската защита потвърди смъртта на детето в град Сен Грасиен, в предградията на Париж.

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Смъртните случаи сред малки деца по време на горещата вълна зачестяват, като подобни инциденти бяха регистрирани и в други френски градове. Данните показват критични температури, които превръщат автомобилите в смъртоносни капани за броени минути.