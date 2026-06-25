Свят

Трагедия във Франция: Трето дете загуби живота си заради екстремните жеги

Това е третият смъртен случай на дете, свързан с екстремните горещини във Франция през тази седмица

Стела Христова Стела Христова

25 юни 2026, 12:06
Трагедия във Франция: Трето дете загуби живота си заради екстремните жеги
Източник: iStock/Getty Images

Т ригодишно дете е било открито мъртво в автомобил в района на Париж, съобщи полицейски източник. Това е третият смъртен случай на дете, свързан с екстремните горещини във Франция през тази седмица, предаде АФП.

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Родителите са намерили момчето „в автомобила пред дома си“, посочи източникът. Гражданската защита потвърди смъртта на детето в град Сен Грасиен, в предградията на Париж. 

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Смъртните случаи сред малки деца по време на горещата вълна зачестяват, като подобни инциденти бяха регистрирани и в други френски градове. Данните показват критични температури, които превръщат автомобилите в смъртоносни капани за броени минути.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Франция гореща вълна инцидент Париж горещини смъртен случай
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