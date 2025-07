„Изнудване за милиони“: Наследниците на Майкъл Джексън в правна битка с бившия му довереник

М акар Майкъл Джексън вече да не е сред живите, битките около неговото наследство не стихват. Последният скандал поставя един от най-близките му бивши довереници в центъра на изумителна съдебна буря, пише PEOPLE.

Над десетилетие след внезапната смърт на Джаксън и години след като шокиращите обвинения в сексуално насилие се върнаха в публичното пространство чрез документалния сериал на HBO от 2019 г. Leaving Neverland, наследниците на певеца обвиниха неговия дългогодишен приятел и бивш музикален мениджър Франк Касио, че е разработил сложна и добре премислена схема, за да се възползва от продължаващите противоречия.

В съдебни документи, подадени в сряда във Висшия съд на окръг Лос Анджелис и получени от PEOPLE, Касио е посочен като обвиняем. Той е дългогодишен сътрудник на певеца, който е управлявал аспекти от кариерата му и е автор на мемоарите от 2011 г. "Моят приятел Майкъл", в които защитава репутацията на Джаксън.

Според подадената петиция, наследниците на Джаксън ескалират съдебния си спор с Касио, обвинявайки го, че е фабрикувал шокиращи обвинения в малтретиране на деца в опит да изнуди семейството за 213 милиона долара.

Въпреки дългогодишната си публична защита на Джаксън от подобни обвинения, наследниците твърдят, че Касио е предал човека, когото сам е описвал като „брат, ментор и приятел“ в мемоарите си — и всичко това в стремеж към голямо финансово възнаграждение.

Касио многократно е защитава репутацията на Джаксън в публични изяви – в "Шоуто на Опра Уинфри", Primetime Live и "Шоуто на Уенди Уилямс", позиционирайки се като негов верен съюзник. Но според наследниците, тази лоялност рязко се е изпарила след премиерата на Leaving Neverland – мъчителен документален филм, в който Уейд Робсън и Джеймс Сейфчък обвиниха Джаксън в сексуално насилие над тях като деца.

Двамата мъже все още водят граждански дела срещу наследниците, които твърдят, че обвиненията са лъжливи и продиктувани от финансови мотиви. Подадената от наследниците петиция – с искане за арбитраж – представлява първата им правна реакция на това, което те определят като нагъл опит за изнудване. Според нея, Касио и неговият адвокатски екип, ръководен от известния юрист Марк Герагос (бивш адвокат на Джаксън), многократно са отправяли заплахи за публични съдебни действия, базирани на предполагаеми обвинения в злоупотреба – освен ако не получат все по-високи парични суми.

Твърди се, че първоначалната заплаха е била отправена от Касио край басейна на хотел Sunset Marquis малко след премиерата на Leaving Neverland, който отново разпали дългогодишните обвинения срещу Джаксън от Робсън и Сейфчък.

В документите се посочва, че Касио – който познавал Майкъл още от дете и оставал близък с него десетилетия – коренно е променил публичната си позиция, в която преди това „страстно и недвусмислено“ е защитавал неговата невинност.

In 2012, I met Frank Cascio in Paris and did an interview with him for @MJBackstage I asked him about his brother songs and he said that 3T were jealous of the Cascio brothers ans that MJ didn't want to work with them. I understand now that it was part of their storytelling... pic.twitter.com/M6XJ2kETwp