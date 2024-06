15 години след смъртта му: Последните дни от живота на Майкъл Джексън

Н а 25 юни 2009 г. новината за смъртта на Майкъл Джексън на 50 години шокира света. Беше претърпял инфаркт в Ел Ей само дни преди да започне финалното си турне.

Тук, в невероятни подробности минута по минута, подробно описваме как са се развили последните му дни...

15 years after Michael Jackson's death, a visceral minute-by-minute account of his final moments: He begged like a baby for more sedatives, then uttered his haunting last words... before hours of CPR left his ribs cracked https://t.co/3PeHi8nOOE pic.twitter.com/GZC0Fl5SwW