Днес щеше да навърши 66! Да си спомним за "Кралят на попа" Майкъл Джексън

Д а те наричат "Краля на попа" е чест, с която не всеки музикант може да бъде удостоен. Когато обаче споменем името Майкъл Джексън, едва ли сред всички хора на света има и един, който би могъл да оспори това признание.

Джако, както още бе наричан от милионите си почитатели, остава и до днес сред най-влиятелните и известни музиканти на всички времена, като влиянието му върху развитието на жанра би могло да се сравнява с това на Елвис Пресли, Фреди Меркюри и малцина др. Вероятно и затова днешната дата - 29 август, денят, в който е роден преди 66 години е някак тъжна, напомняйки ни, че и най-великите от нас са просто хора.

Дете звезда

Роден на 29 август 1958 година в Гари, Индиана, още като дете той започва своята музикална кариера със семейната група The Jackson 5. Тя постига забележителен успех през 70-те на миналия век и реално дава и нужния тласък за соловите изяви на Джако.

Огромният успех идва с дебютния му албум Thriller, който чупи купища рекорди, включително печелейки 8 отличия "Грами", а за само няколко седмици Майкъл Джексън се превръща в уникално явление на световната музикална сцена. Явление, което тепърва ще покорява все по-големи висоти.

Трагичният 25 юни 2009 година

А датата "25 юни 2009 година" е сред най-трагичните в историята не само на музикалния шоубизнес, но и като цяло - датата, на която сърцето на Майкъл неочаквано спира, само седмици преди началото на дългоочакваното му турне и светът да изпадне в скръб за своята голяма звезда.

Причината за смъртта става ясна по-късно, след като личният му лекар е и признат за виновен за непредумишлено убийство, след като седмици преди трагедията му е предписал пропофол и лоразепам. А церемонията по погребението е наблюдавана на живо от милиони зрители по света.

"Кралят на попа" в цифри

Всъщност статутът на "Краля на попа" лесно би могъл да се измери и чрез всички постижения, които е натрупал в кариерата си - като започнем от албума му "Thriller" от 1982 гoдина, превърнал се в най-продавания за всички времена. Като минем през неповторимата му "лунна походка", чрез която е абсолютно разпознаваем дори и четвърт век след смъртта си.

Като отчетем всички награди "Грами", с които е удостоен - общо 13 (рекорд именно за Thriller с 8) и всички сингли, с които е достигал до първо място в класациите - общо 17. Kато споменем, че той бе човекът, който въведе в музикалната индустрия т.н. клипове истории или клипове, напомнящи на кратки филми - с видеата към Thriller, Bad, Remember the Time, You Rock My World, Ghosts и др.

И не на последно място, като отчетем абсолютно неповторимия му уникален и така характерен глас, с който няма как да го сбъркаме с нито един друг изпълнител в историята.

Славата

И също като толкова много велики личности, и Джако имаше своята противоречива слава. Както с промяната във физическия му облик и изсветляването на кожата, за които той докрай твърдеше, че са вследствие на болест, която отнема меланина в кожата му - версия, на която много хора така и не вярваха, така и с редица обвинения, които едва ли има смисъл да коментираме.

Факт е, че до последно Майкъл даряваше милиони долари на изпаднали в нужда деца по света с хуманитарната си фондация Heal The World, а за всичко останало всеки може да прецени сам за себе си. Факт е, че и само по себе си името "Майкъл Джексън" е синоним на история, благодарение на която музиката днес е това, което е. И за което винаги ще го помним...

