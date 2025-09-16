Свят

Изявление на министъра на отбраната Израел Кац

Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки пред журналисти при заминаването си от Израел за Катар, посочи, че офанзивата е започнала

16 септември 2025, 10:35
Тръмп пристига във Великобритания в

Тръмп пристига във Великобритания в "есента на недоволството"
Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща

Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща
Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града
ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол
Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ
Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

И зраелският министър на отбраната днес заяви "Газа гори“, след като през нощта бяха нанесени тежки удари по град Газа, предаде Асошиейтед прес.

Изявлението на министъра на отбраната Израел Кац идва в момент, в който Израел планира нова офанзива срещу град Газа.

Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки пред журналисти при заминаването си от Израел за Катар, посочи, че офанзивата е започнала.

"Израелците започнаха операции там. Затова смятаме, че имаме много кратък прозорец от време, в който може да се постигне споразумение", каза Рубио. "Нямаме повече месеци, а вероятно имаме дни и може би няколко седмици.“

Палестински жители съобщиха за тежки удари в целия град. Един от ударите е поразил най-малко три къщи в югозападната част на града, казаха те. Медиците търсеха оцелели сред развалините.

Израелската армия не отговаря от часове на въпросите дали офанзивата е започнала, посочи АП.

И Нетаняху, и Рубио заявиха вчера, че единственият начин да се сложи край на конфликта в Газа е чрез ликвидирането на "Хамас" и освобождаването на останалите 48 заложници – около 20 от които се смята, че са живи – като отхвърлиха призивите за временно примирие в полза на незабавно прекратяване на конфликта.

От "Хамас" заявиха, че ще освободят останалите заложници само в замяна на палестински затворници, трайно примирие и изтегляне на Израел от Газа.

Войната в Газа започна, когато на 7 октомври 2023 г. военизирани групировки, водени от Хамас, нахлуха в южната част на Израел, убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и отвличайки 251. Повечето от заложниците са освободени в резултат на примирия, договорени отчасти от Катар, или други споразумения.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Газа Израел Хамас Война в Газа Израелска офанзива Заложници Примирие Военни удари Израелски министър на отбраната Американски държавен секретар
Последвайте ни

По темата

Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор

Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор

Тръмп пристига във Великобритания в

Тръмп пристига във Великобритания в "есента на недоволството"

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Инфлуенсър почина след зловещо

Инфлуенсър почина след зловещо "прощално" видео с клоунски грим

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика</p>

Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика, за нас е важен политическият прагматизъм

България Преди 15 минути

Премиерът присъства на церемонията по откриване на новата академична година в УНСС

<p>Българите масово търсят екзотични валути</p>

Българите масово търсят екзотични валути за пътувания в Азия

Пари Преди 23 минути

Данните показват, че най-голям е ръстът при китайския юан

<p>Скандални разлики между цените на едро и дребно</p>

"Класически пример за картел": Скандални разлики между цените на едро и дребно

Пари Преди 57 минути

Цената при млякото, сиренето и яйцата у нас е 26% по-висока от средноевропейската, за разлика от средната заплата

Тяло изплува от водите на Гребния канал в Пловдив

Тяло изплува от водите на Гребния канал в Пловдив

България Преди 1 час

На мястото има полицейски патрули и линейка

Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“

Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Двама души ще се разделят с любовното риалити

<p>Тръмп отрича да е знаел за удара на Израел по Катар</p>

"Подобно нещо няма да се повтори": Тръмп твърди, че не е бил информиран за удара на Израел по Катар

Свят Преди 1 час

Изявлението му идва, след като сайтът "Аксиос" съобщи, че Нетаняху е уведомил президента на САЩ за атаката малко преди извършването ѝ

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Пари Преди 1 час

Повече информация за любителите на домашното производство на алкохолни напитки прочетете в текста

30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

България Преди 1 час

Той е задържан за 24 часа

Ивайло Мирчев: Пеевски пак се изкара "защитник на народа"

Ивайло Мирчев: Пеевски пак се изкара "защитник на народа"

България Преди 1 час

"Фалшивата му загриженост е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората, допълни депутатът от ПП-ДБ

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Свят Преди 1 час

17-годишните младежи качиха видеоклип в социалните мрежи на пиянската си постъпка

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

България Преди 1 час

Експерти твърдят, че автомобилът е бил тунингован

.

Рубио: Тръмп вероятно ще се срещне със Зеленски следващата седмица

Свят Преди 1 час

Тръмп е провел „многократни разговори с Путин и многократни срещи със Зеленски"

Как да оцелеем и след 15-и септември?!

Как да оцелеем и след 15-и септември?!

Малките неща Преди 1 час

Учим се цял живот - и големите, и малките!

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

България Преди 2 часа

Старт на ROADPOL и брифинг на „Пътна полиция“ за промените в Закона за движение по пътищата

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

България Преди 2 часа

Собственикът на заведението каза, че има значителни щети, но най-важното е, че няма жертви и пострадали

<p>Защо 21-и век носи толкова много екзистенциални заплахи?&nbsp;</p>

Професор лорд Мартин Рийс: Технологиите носят екзистенциални заплахи през 21. век

Любопитно Преди 2 часа

Всичко в Космоса се прави по-добре от роботи, твърди Рийс

Всичко от днес

От мрежата

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Коя е жената, разбила сърцето на принц Хари (СНИМКИ)

Edna.bg

Днес празнуват имената, които се радват на любов

Edna.bg

Ето какво иска Цветомир Найденов от Левски за звездата на ЦСКА 1948

Gong.bg

От Ботев Пд: Веднага ще предадем ръководството и всички дългове на клуба

Gong.bg

Заради съмнениe за извършено престъпление: Сметната палата дава МБАЛ „Лозенец“ на прокурор

Nova.bg

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Nova.bg