Кралят на Испания Фелипе VI претърпя спешна очна операция часове след наградите „Принцеса на Астурия“

И спанският крал Фелипе VI претърпя хирургическа интервенция в събота вечерта, 24 октомври, малко преди десет часа. Монархът е бил оперативно подложен на лечение на катаракта (перде на окото) на лявото си око в известния офталмологичен институт „Фернандес-Вега“ в Овиедо. Самата процедура е рутинна и е приключила за едва половин час, но кралят е прекарал нощта под лекарско наблюдение в клиниката.

Операцията идва броени часове след като кралската фамилия приключи натоварената си програма около престижните награди „Принцеса на Астурия“ 2026.

Никакви следи от умора преди операцията

През целия ден в събота крал Фелипе се появява публично без абсолютно никакви признаци на здравословни проблеми или дискомфорт. Заедно със съпругата си кралица Летисия, принцеса Леонор и инфанта София, той посети традиционното село на годината - рибарската общност „Санта Ана“ в Лянес, където връчи наградата за „Образцово село 2026“.

Felipe VI, intervenido de cataratas en su ojo izquierdo https://t.co/YUCse1rWLT — EL MUNDO (@elmundoes) October 24, 2026

По време на събитието младата принцеса Леонор изнесе емоционална реч, в която почете както историческия труд на жените в риболова, така и съвременните усилия за опазване на занаята. Този ангажимент сложи официален край на визитата им в региона на Астурия, стартирала още в четвъртък с традиционния концерт, последван от гала церемонията в театър „Кампоамор“ в петък, където бяха отличени световни имена като Пати Смит, Лионел Меси, Джулиан Барнс и астронавтката Кристина Кох.

Какво следва за кралската програма?

Въпреки оперативната намеса, от кралския двор засега не предвиждат промени в официалния график на държавния глава.

Според предварително зададената програма в понеделник, 26 октомври, крал Фелипе трябва да оглави откриването на академичната година на Кралските академии в Мадрид, а през седмицата му предстоят редица срещи и събития, включително представянето на 24-то издание на Речника на испанския език в петък, където се очаква да бъде заедно с кралица Летисия.