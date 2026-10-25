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Кралят на Испания Фелипе VI претърпя спешна очна операция часове след наградите „Принцеса на Астурия“

Фелипе VI се подложи на интервенция заради катаракта, но въпреки това изпълни всичките си кралски ангажименти в рамките натоварения уикенд

25 октомври 2026, 09:32
Кралят на Испания Фелипе VI претърпя спешна очна операция часове след наградите „Принцеса на Астурия“
Източник: Getty Images

И спанският крал Фелипе VI претърпя хирургическа интервенция в събота вечерта, 24 октомври, малко преди десет часа. Монархът е бил оперативно подложен на лечение на катаракта (перде на окото) на лявото си око в известния офталмологичен институт „Фернандес-Вега“ в Овиедо. Самата процедура е рутинна и е приключила за едва половин час, но кралят е прекарал нощта под лекарско наблюдение в клиниката.

Операцията идва броени часове след като кралската фамилия приключи натоварената си програма около престижните награди „Принцеса на Астурия“ 2026.

Никакви следи от умора преди операцията

През целия ден в събота крал Фелипе се появява публично без абсолютно никакви признаци на здравословни проблеми или дискомфорт. Заедно със съпругата си кралица Летисия, принцеса Леонор и инфанта София, той посети традиционното село на годината - рибарската общност „Санта Ана“ в Лянес, където връчи наградата за „Образцово село 2026“.

По време на събитието младата принцеса Леонор изнесе емоционална реч, в която почете както историческия труд на жените в риболова, така и съвременните усилия за опазване на занаята. Този ангажимент сложи официален край на визитата им в региона на Астурия, стартирала още в четвъртък с традиционния концерт, последван от гала церемонията в театър „Кампоамор“ в петък, където бяха отличени световни имена като Пати Смит, Лионел Меси, Джулиан Барнс и астронавтката Кристина Кох.

Какво следва за кралската програма?

Въпреки оперативната намеса, от кралския двор засега не предвиждат промени в официалния график на държавния глава.

Според предварително зададената програма в понеделник, 26 октомври, крал Фелипе трябва да оглави откриването на академичната година на Кралските академии в Мадрид, а през седмицата му предстоят редица срещи и събития, включително представянето на 24-то издание на Речника на испанския език в петък, където се очаква да бъде заедно с кралица Летисия.

Източник: hola.com    
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