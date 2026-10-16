Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

Нито една политическа сила или инициативен комитет не изпрати представител на публичния преглед на изходния код на системите за обработка на изборните резултати, организиран от ЦИК и „Информационно обслужване“.

Целта на събитието в Народното събрание беше представителите на участниците в президентските избори на 25 октомври 2026 г. да се запознаят с кода и да зададат въпроси на експертите.

Според ръководителя на проекта Александър Станев основната промяна е, че данните от машинното гласуване вече се използват директно за изчисляване на резултата.

Демонстрират системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Нито един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирани за предстоящите на 25 октомври 2026 г. президентски избори, не се отзова на поканата на Централната избирателна комисия (ЦИК) и "Информационно обслужване" АД за публичен преглед на изходния код на системите за районните избирателни комисии (РИК) и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка на данните от гласуването. Събитието беше в Народното събрание.

По-рано днес “Информационно обслужване” демонстрира публично системата за компютърна обработка на данните от гласуването на предстоящите президентски избори. И на двете събития имаха възможност да присъстват по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите политически сили и инициативни комитети, регистрирани кандидати, регистрирани наблюдатели и представители на медиите.

По време на сутрешното събитие разглеждахме софтуерната система и различните процеси, а тук идеята беше да присъстват представители на различни политически сили и подкрепящи кандидати, за да се запознаят с изходния код, каза ръководителят на проекта за компютърна обработка на резултатите от изборите Александър Станев. Тази част от събитието наподобява процеса преди шест месец, когато имаше доста по-голям интерес. Тогава представителите седнаха и изследваха различните части от системите, които сме разработили, допълни той.

Системите не са много по-различни визуално, но единствената разлика, която потребителят вижда, е това, че данните, които преди четяхме от машините, за да бъдат публикувани в интернет за сравнение, сега директно се използват за изчисление на резултат, обясни той.

В залата присъстват експерти от "Информационно обслужване", които да разясняват системата и да отговарят на въпроси, каза той, като допълни, че за различните системи има различни представители - за визуализация на резултатите в интернет, за изчисление и за работа с машините.

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Приключи удостоверяването на типа технически устройства за машинно гласуване (ТУМГ), които ще се използват на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 година, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация, и. д. председателят на Българския институт по метрология и председателят на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация издадоха Решение за удостоверяване на типа машини за гласуване, които ще се използват на предстоящите избори. Решението е издадено въз основа на техническите доклади на екипите по удостоверяване, които работиха в трите институции, уточняват от МИДТ.

Решението за удостоверяване на съответствието на ТУМГ с Изборния кодекс и с изискванията на техническата спецификация е публикувано на страницата на МИДТ. С Решението е публикуван и Докладът за оценяване на съответствието, в който са отразени резултатите и констатациите получени в процеса по удостоверяване на съответствието на машините.

С цел процесът по удостоверяване да бъде максимално професионален, проверим и отворен от МИДТ проведоха прозрачен избор за привличането и на квалифицирани външни експерти, които се включиха в процеса.

Докладът и решението са изпратени в Централната избирателна комисия (ЦИК).

Председателят на ЦИК Георги Хорозов съобщи в четвъртък, че щом докладът и решението бъде получени в Комисията, ще се премине към инсталирането на софтуера на изборните машини и послващата им верификация.