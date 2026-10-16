България

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

Според ръководителя на проекта Александър Станев интересът е бил значително по-голям при предишен подобен преглед преди шест месеца

16 октомври 2026, 18:27
Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори
Складът на "Сиела Норма" АД, където се съхраняват машините за гласуване на предстоящите парламентарни избори   
Източник: БТА
  • Нито една политическа сила или инициативен комитет не изпрати представител на публичния преглед на изходния код на системите за обработка на изборните резултати, организиран от ЦИК и „Информационно обслужване“.
  • Целта на събитието в Народното събрание беше представителите на участниците в президентските избори на 25 октомври 2026 г. да се запознаят с кода и да зададат въпроси на експертите.
  • Според ръководителя на проекта Александър Станев основната промяна е, че данните от машинното гласуване вече се използват директно за изчисляване на резултата.

Демонстрират системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Нито един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирани за предстоящите на 25 октомври 2026 г. президентски избори, не се отзова на поканата на Централната избирателна комисия (ЦИК) и "Информационно обслужване" АД за публичен преглед на изходния код на системите за районните избирателни комисии (РИК) и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка на данните от гласуването. Събитието беше в Народното събрание.

По-рано днес “Информационно обслужване” демонстрира публично системата за компютърна обработка на данните от гласуването на предстоящите президентски избори. И на двете събития имаха възможност да присъстват по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите политически сили и инициативни комитети, регистрирани кандидати, регистрирани наблюдатели и представители на медиите.

По време на сутрешното събитие разглеждахме софтуерната система и различните процеси, а тук идеята беше да присъстват представители на различни политически сили и подкрепящи кандидати, за да се запознаят с изходния код, каза ръководителят на проекта за компютърна обработка на резултатите от изборите Александър Станев. Тази част от събитието наподобява процеса преди шест месец, когато имаше доста по-голям интерес. Тогава представителите седнаха и изследваха различните части от системите, които сме разработили, допълни той.

Системите не са много по-различни визуално, но единствената разлика, която потребителят вижда, е това, че данните, които преди четяхме от машините, за да бъдат публикувани в интернет за сравнение, сега директно се използват за изчисление на резултат, обясни той.

В залата присъстват експерти от "Информационно обслужване", които да разясняват системата и да отговарят на въпроси, каза той, като допълни, че за различните системи има различни представители - за визуализация на резултатите в интернет, за изчисление и за работа с машините.

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Приключи удостоверяването на типа технически устройства за машинно гласуване (ТУМГ), които ще се използват на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 година, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация, и. д. председателят на Българския институт по метрология и председателят на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация издадоха Решение за удостоверяване на типа машини за гласуване, които ще се използват на предстоящите избори. Решението е издадено въз основа на техническите доклади на екипите по удостоверяване, които работиха в трите институции, уточняват от МИДТ. 

Решението за удостоверяване на съответствието на ТУМГ с Изборния кодекс и с изискванията на техническата спецификация е публикувано на страницата на МИДТ. С Решението е публикуван и Докладът за оценяване на съответствието, в който са отразени резултатите и констатациите получени в процеса по удостоверяване на съответствието на машините.

С цел процесът по удостоверяване да бъде максимално професионален, проверим и отворен от МИДТ проведоха прозрачен избор за привличането и на квалифицирани външни експерти, които се включиха в процеса. 

Докладът и решението са изпратени в Централната избирателна комисия (ЦИК).

Председателят на ЦИК Георги Хорозов съобщи в четвъртък, че щом докладът и решението бъде получени в Комисията, ще се премине към инсталирането на софтуера на изборните машини и послващата им верификация.

Източник: БТА, Йоана Новакова    
Президентски избори 2026 Централна избирателна комисия Информационно обслужване Изходен код Компютърна обработка на данни Изборен софтуер Липса на интерес Политически партии Прозрачност Машинно гласуване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

Бащата, който пръв повдигна темата, Милен Димов: Локали нападат като чакали

Бащата, който пръв повдигна темата, Милен Димов: Локали нападат като чакали

Ива Михайлова остава пациент на

Ива Михайлова остава пациент на "Пирогов" до началото на следващата седмица

Зеленски обвини Тръмп, че пълни джоба на Путин със сделката за руски дизел

Зеленски обвини Тръмп, че пълни джоба на Путин със сделката за руски дизел

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 80% от заболелите от морбили са деца, най-много са случаите между 1 и 4 години

Над 80% от заболелите от морбили са деца, най-много са случаите между 1 и 4 години

България Преди 51 минути

Децата са 83,2% от заболелите, като най-много случаи са отчетени във Враца, Плевен и Ловеч

Израелският министър на външните работи Израел Кац

От побои до електрошокове: Италия разследва израелския министър на отбраната за малтретиране на активисти

България Преди 1 час

Жалбите се отнасят до задържания след три мисии през октомври миналата година и април и май тази година. Твърденията за малтретиране са предмет на разследване

Везенков отвя конкуренцията: 77% от шефовете в НБА го избраха за №1 извън лигата

Везенков отвя конкуренцията: 77% от шефовете в НБА го избраха за №1 извън лигата

България Преди 3 часа

Българската звезда на Олимпиакос получи 77% от гласовете в ежегодната анкета, след като миналия сезон събра 44%.

Разследват сигнал за изнасилване срещу български клисар в Германия

Разследват сигнал за изнасилване срещу български клисар в Германия

България Преди 3 часа

Разследващите трябва да установят обстоятелствата около случая, без към момента да е ясно дали твърденията са потвърдени

ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата

ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата

България Преди 3 часа

Халил Летифов заяви, че партията е подала сигнал до прокуратурата за конкретни договори и настоява за обяснения пред парламента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани, когато излязоха на терена за церемонията по награждаването на финала на Мондиал 2026, преди Тръмп да се опита неразрешено да се присъедини към партито за победата на Испания.

ФИФА ще разследва Наградата за мир, връчена на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Световната футболна централа започва проверка на решенията на Джани Инфантино. Сред тях е и спорната Награда за мир, връчена на Доналд Тръмп, след като правозащитници алармираха за възможно нарушение на правилата за политическа неутралност

Ватиканът с добри новини за здравето на папа Лъв XIV след операцията от рак

Ватиканът с добри новини за здравето на папа Лъв XIV след операцията от рак

Свят Преди 3 часа

Медицинските изследвания на папа Лъв XIV показват постоянно подобрение три дни след операцията от рак на белия дроб, като 71-годишният понтифик вече се обслужва самостоятелно и се възстановява успешно

Иван Шишков

Скандалът с мантинелите се разраства: Анекси за над 50% над допустимото и съмнения за фалшиви сертификати

България Преди 3 часа

Регионалното министерство проверява и дали сертификатите, представени по обществените поръчки, са фалшиви

Кейти Захария

След забележка за тоалетните в Китай, Пекин покани на посещение Кейти Захария

Свят Преди 3 часа

Инициативата дойде след изказване на новия прессекретар на Белия дом, съдържащо пренебрежителни оценки за санитарните условия в азиатската държава

КНСБ блокира София: „С тази заплата избираме между сметките и храната“ (ОБЗОР)

КНСБ блокира София: „С тази заплата избираме между сметките и храната“ (ОБЗОР)

Парите ни Преди 4 часа

Синдикатите искат 10% ръст на заплатите в държавния сектор и минимална заплата от 690 евро вместо предложените 660 евро

Кейт Мидълтън

Изненадващ ход на Кейт Мидълтън: Показа нови снимки в деня на публичната проява на Хари и Меган

Любопитно Преди 4 часа

Принцесата на Уелс представи три нови снимки от Корнуол и стартира ключова инициатива за детското здраве. Появите ѝ съвпадна с първото съвместно публично събитие на принц Хари и Меган Маркъл на британска земя след завръщането им

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова

Захарова: Няма доказателства кой стои зад атаките срещу плавателни съдове в български води

Свят Преди 4 часа

Говорителката на руското външно министерство заяви, че инцидентът е бил обсъден на срещата между Румен Радев и Елеонора Митрофанова

Кошмар след акупунктура: Жена откри забравена игла във врата си 10 часа по-късно

Кошмар след акупунктура: Жена откри забравена игла във врата си 10 часа по-късно

Свят Преди 4 часа

Вместо обещаното облекчение, терапията изпрати популярна инфлуенсърка в спешното отделение със световъртеж, треперене и силна болка

Внимание, мечка! Забелязаха дивото животно над Зоокъта в Сандански

Внимание, мечка! Забелязаха дивото животно над Зоокъта в Сандански

България Преди 4 часа

Общината призова жителите и гостите на града временно да избягват района и да подават сигнал на 112 при повторна среща

Снимката е илюстративна

Мост с ширина 5 метра ще свързва метрото с „Арена София“

България Преди 4 часа

Започна фундирането на основите на съоръжението, което ще осигури пряк достъп до залата и спирките на градския транспорт

Васил Михайлов

Съдът отложи делото по Европейската заповед за арест срещу Васил Михайлов, известен като "прокурорския син"

България Преди 4 часа

Окръжният съд в Кюстендил чака допълнителна информация от гръцките власти

Всичко от днес

От мрежата

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Марта Вачкова: Искам внучето ми да се радва на живота, но да не се доверява толкова лесно като мен

Edna.bg

Марта Стюарт преобразява любимия си аксесоар: Когато стилът срещне практичността

Edna.bg

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

Nova.bg

От „Пирогов“ обявиха докога Ива Михайлова остава в болница

Nova.bg