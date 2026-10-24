Свят

Френската полиция арестува близо 1000 души при новата вълна от протести в страната

Макар че шествията срещу високите разходи за живот „преминаха спокойно“ в градовете, групи на „крайната левица“ започнали да хвърлят предмети и да насочват фойерверки към полицията, за да предизвикат сблъсъци

24 октомври 2026, 22:52
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Ф ренската полиция е арестувала „близо 1000 души“ в събота по време на протести в цялата страна, при които служителите на реда са се сблъскали с „изключително високо ниво на насилие“ от страна на екстремисти. Това заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нюнез.

Макар че шествията срещу високите разходи за живот „преминаха спокойно“ в градовете, групи на „крайната левица“ започнали да хвърлят предмети и да насочват фойерверки към полицията, за да предизвикат сблъсъци, съобщи той пред журналисти.

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Двама души са били сериозно ранени. Единият е пострадал в Тулуза, където според съобщения 20-годишен мъж е загубил няколко пръста при взрив на пиротехническо изделие. Другият е пострадал в Клермон-Феран. Нюнез не предостави подробности за двата случая.

Източник: АР/БТА

Министърът сравни данните от събота с тези отпреди седмица, когато първата вълна от национални демонстрации срещу поскъпването на живота прерасна в улично насилие. Тогава бяха разграбени стотици магазини, а 2700 души бяха арестувани. Той посочи, че близо 1000-те ареста в събота са съпоставими с данните към същия час седмица по-рано, когато властите са регистрирали 385 задържани.

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Нюнез заяви още, че макар да е имало вандализъм и грабежи в някои магазини и търговски обекти, „мащабът е бил значително по-малък“ в сравнение с предходната седмица. Той подчерта, че този път търговските центрове са били добре охранявани.

Източник: АР/БТА

В Париж основната демонстрация премина до голяма степен мирно, но при разотиването на участниците избухнаха сблъсъци с полицията. Нюнез съобщи, че „няколко хиляди радикални активисти са се събрали в задната част на шествието, сред тях около 500 души, идентифицирани като участници в безредици“. Последвалите сблъсъци във френската столица продължили около два часа, уточни той.

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Министърът заяви, че в южните градове Кан и Монпелие властите са се сблъскали „за първи път“ с активисти на крайната десница, които са търсили конфронтация с представители на „крайната левица“ или са твърдели, че са излезли на улицата, за да защитават търговските обекти.

Като цяло резултатът от съботните протести изглежда по-„положителен“ в сравнение с този отпреди седмица, заяви Нюнез. По думите му повече полицаи са били разположени по улиците, реагирали са по-бързо, извършили са повече проверки преди демонстрациите и са осигурили по-добра защита на търговските обекти.

Източник: БГНЕС    
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