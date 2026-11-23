Макет на планирания от Италия, Япония и Великобритания изтребител по Глобалната програма за бойни самолети

Великобритания планира следващият ѝ изтребител да бъде последният пилотиран боен самолет на Кралските ВВС.

Бъдещите военни самолети ще бъдат безпилотни и ще използват изкуствен интелект.

Според командващия Кралските ВВС автономните системи ще поемат най-опасните задачи, без да заменят човешката отговорност за военните решения.

Изкуствен интелект ще пилотира изтребители

Следващото поколение изтребител на въоръжение във Великобритания ще бъде последният пилотиран боен самолет на Кралските военновъздушни сили, заяви, цитиран от в. „Телеграф“ командирът им - маршал от авиацията сър Харв Смит.

Маршал Смит заяви, че Глобалната програма за бойни самолети (Global Combat Air Programme) , която включва Великобритания, Италия и Япония за изграждането на шесто поколение боен самолет, изисква екипаж, но бъдещите проекти ще са за дронове.

Той заяви, че британските въздушни и космически сили ще комбинират своите изтребители „Тайфун“ и Ф-35 с автономни системи, които ще адаптират въоръжените сили с нови технологии.

Пишейки за „Телеграф“, маршалът заяви, че „категорично вярва, че безпилотните летателни апарати, използващи изкуствен интелект, ще преобразят военната авиация толкова радикално, колкото и преходът от витлови към реактивни двигатели“.

Britain's next fighter jet could be last with a pilot in the cockpit, says RAF chief https://t.co/fPpGMnqKxs — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

Изданието отбелязва, че Кралските ВВС вече прибягват до безпилотни оръжия в операциите си.

Според маршал Смит, ако изкуственият интелект се използва по правилен начин, той ще е способен да се справя с „най-опасните задачи на мястото на хората“. Същевременно той подчерта, че макар това „да засили човешката преценка“, то няма да замени отговорността за военните решения.

Командващият Кралските ВВС припомни доктрината от Втората световна война „Стомана, а не плът“, с която новите технологии се приемат охотно, за да се спести „кървава и скъпа окопна война“.

„Предвид днешната промяна в естеството на войната, бих подкрепил това, че съвременната парадигма трябва да бъде „Автономия, а не плът“. ИИ никога не се уморява. ИИ не губи съзнание при прекомерно ускорение. ИИ не се изтощава ментално в края на десетчасова мисия“, заключи маршалът от авиацията.