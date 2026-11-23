П ринц Уилям планира да отнеме кралските титли на принц Хари, Меган Маркъл и децата им, когато се възкачи на трона, твърди материалАвтор: Ванеса СернаПубликувано на 22 ноември 2026 г., 12:07 ч. източноамериканско време

Принц Уилям планира да отнеме кралските титли на отчуждения си брат, принц Хари, и на съпругата му Меган Маркъл, когато стане крал, твърди американското издание Page Six.

Предполагаемата реорганизация ще доведе и до това децата на двойката, 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, също да загубят титлите си, твърди Том Сайкс в предстоящата си книга „Херцозите: Едуард VIII, Андрю и Хари – мъжете, които подкопаха съвременната монархия“, цитиран от „Дейли Мейл“.

Кралският журналист твърди, че принцът на Уелс иска титлите „Негово/Нейно Кралско Височество“ (HRH) да бъдат запазени само за работещите членове на кралското семейство, вместо да се наследяват автоматично по рождение.

Приятел, за когото се твърди, че е близък до Уилям, е казал пред Сайкс: „Ако си работещ член на кралското семейство – излизаш, обикаляш страната, вършиш дипломатическа и правителствена работа, имаш публична роля, срещаш се с хората, ставаш от леглото в дъждовна сряда, за да отидеш в Шефийлд – тогава ще бъдеш „Кралско Височество“ и ще имаш титла принц или принцеса“.

Източникът твърди, че работещите кралски особи ще получават също така издръжка, заплата и жилище, като обяснява, че на неработещите членове на семейството няма да бъдат предоставяни кралски титли, място за живеене или специални привилегии.

„Въпреки това ще бъдете частен гражданин, свободен да продължи живота си и да печели пари по какъвто начин избере“, добавя вътрешният източник.

Освен това двете по-малки деца на Уилям, 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишният принц Луи, ще могат сами да избират дали искат да бъдат работещи кралски особи, или да се насочат към независими кариери, твърди Сайкс.

Въпреки това ролята на най-големия син на 44-годишния Уилям и принцеса Кейт Мидълтън – принц Джордж, като престолонаследник след баща си, е „твърдо установена“.

Сайкс твърди, че Уилям, който е първи по линията за наследяване на трона след баща си крал Чарлз III, вече е очертал плановете си за „мащабно преструктуриране“, включващо промяна на ролите на висшите членове на кралското семейство.

Представители на Маркъл и Хари не са били открити веднага за коментар от Page Six.

Що се отнася до двореца Кенсингтън, говорител на Уилям и Мидълтън заяви пред изданието: „Като въпрос на политика ние не коментираме книги или твърдения, направени в тях“.

Съобщенията за плановете на Уилям идват, след като той заяви „промяната е в моя дневен ред“ по време на интервю за поредицата на Apple TV+ „Неохотният пътешественик“ („The Reluctant Traveler“). „Промяна за добро, и аз я приветствам и ѝ се наслаждавам. Не се страхувам от нея – точно това ме вълнува, идеята да мога да донеса някаква промяна“, каза той, обяснявайки, че все пак планира да почита традициите, но да промени онези, които може би вече „не отговарят на целите си днес“.

Междувременно 42-годишният Хари и 45-годишната Маркъл се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. и се преместиха в Монтесито, Калифорния, откъдето започнаха да говорят открито срещу членове на кралското семейство.

Оттогава херцогът и херцогинята на Съсекс остават отчуждени от Уилям и Мидълтън, въпреки че през август се преместиха обратно във Великобритания.

В контекста на тези твърдения е важно да се уточни, че отнемането на обръщението „Негово/Нейно Кралско Височество“ (HRH) не означава автоматично загуба на титлата „принц“ или „принцеса“, тъй като в британската монархия двете са юридически отделни. Съгласно Патентното писмо на крал Джордж V от 1917 г. титлата „принц“ или „принцеса“ е пожизнено право по рождение за децата и внуците на монарха по мъжка линия, докато обръщението „Кралско Височество“ е официален предикат за активен висш статут и може да бъде замразено или отнето с решение на суверена.

Случаят с принц Андрю е точният пример за тази разлика. През януари 2022 г. кралица Елизабет II лиши Андрю от правото да използва обръщението „Негово Кралско Височество“ в официален капацитет (както и от военните му звания и патронажи), но той остана принц (както и херцог на Йорк), тъй като е син на монарх. Но само до 30 октомври 2025 г., когато крал Чарлз III обяви, че е стартирал официален процес за отнемане на обръщението, титлите и почестите му. От този момент той вече се именува само Андрю Маунтбатън Уиндзор. Решението е взето след седмици на засилващ се обществен и медиен натиск заради връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Докато мярката на Чарлз беше извънредна наказателна реакция спрямо конкретен член на фамилията, евентуалната реформа на принц Уилям би превърнала този подход в ново системно правило за всички неработещи кралски особи.