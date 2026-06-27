С ърбия е изправена пред безпрецедентен политически обрат, след като днес държавният глава Александър Вучич шокира обществеността с официалното съобщение, че до няколко седмици ще се оттегли от поста си. Историческото изявление бе направено директно от трибуната на мащабен митинг в Белград, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия под мотото „Сърбия – едно семейство“.

Хилядният площад пред сградата на парламента, който бе затворен за движение още от предишния ден, посрещна думите му със смесени емоции, а лоялните привърженици на президента избухнаха в бурни възгласи „Ацо, сърбино!“, прекъсвайки многократно емоционалната му реч. Политическото събитие се проведе при екстремни и опасно високи летни температури, които в следобедните часове достигнаха до 36 градуса по Целзий, налагайки засилено присъствие на екипи на Спешна помощ по улиците на столицата.

Решението на Вучич за предсрочно прекратяване на мандата идва като пряка последица от безмилостния натиск на улицата и огромното обществено напрежение. Страната бе обхваната от масови и продължителни антиправителствени протести, организирани предимно от опозиционни студентски движения, избухнали след голямата трагедия в северния град Нови Сад.

Vučić najavio ostavku: Ovo su moji posljednji dani kao predsjednika Srbije https://t.co/JzQYVDbybL — CDM (@cafemontenegro) June 27, 2026

На 1 ноември 2024 г. там се срути масивната бетонна козирка на наскоро ремонтираната железопътна гара, отнемайки живота на 16 невинни граждани и отприщвайки вълна от обвинения в системна държавна корупция и престъпна немарливост при строителните проекти. От трибуната в Белград Вучич изрази силно огорчение от поведението на младежите, като заяви, че студентите са се превърнали в играчки в ръцете на неговите политически противници и чужди интереси, целящи да сринат Сърбия отвън.

Той обвини протестиращите, че за последната година и половина са унищожили факултети и училища, за да ги превърнат в партийни комитети. Президентът допълни, че въпреки многократните му покани за диалог, младите активисти са разговаряли с всички възможни чуждестранни представители в университетите, но демонстративно са отказали среща със собствения си държавен глава.

Въпреки горчивината, Александър Вучич обяви, че за хиляден път протяга ръка за помирение и прощава всичко, което е направено срещу страната, но подчерта, че управлението му не е наивно и няма да забрави събитията. Държавният глава направи и критична равносметка на своето 14-годишно служене, като чистосърдечно призна, че по високите етажи на властта в Сърбия са били допуснати сериозни грешки и са били назначени неслучайни фигури, които не са заслужили доверието на хората, а са мислили единствено за личния си интерес.

Той се зарече, че партията бързо ще се отърве от подобни компрометирани кадри и че новата изборна листа на управляващите за предстоящия предсрочен вот ще носи категоричното име „Единна Сърбия“. Относно тежката международна ситуация и преговорите за Косово и Метохия, Вучич бе категоричен, че въпреки трудните разговори, неговият екип никога не е преговарял чия е тази територия и винаги е поставял Сърбия над всичко. В опит да успокои социалното напрежение преди оттеглянето си, той обяви, че още в понеделник пенсионерите в страната ще чуят изцяло нов план за управление, включващ следващо голямо увеличение на пенсиите още преди настъпването на месец януари.