Свят

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Александър Вучич увери, че всяко решение за премахване на безвизовия режим с Русия ще бъде „незабавно отменено“

2 юни 2026, 16:32
Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани
Източник: Getty Images

С ръбският президент Александър Вучич отхвърли информации, че Белград възнамерява да прекрати безвизовото пътуване за руски граждани, като потвърди близките отношения на страната с Москва въпреки продължаващата война в Украйна.

Изявлението му идва след като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира появили се съобщения, че Сърбия може да отмени безвизовия режим с Русия, предупреждавайки, че подобни решения обикновено водят до реципрочни мерки. Руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко също заяви, че действащият режим е изключително полезен за Сърбия.

„За първи път чувам подобно нещо“, каза Вучич по време на участие в предаването „Кирилица“ по телевизия TV Prva.

Сръбският държавен глава обясни, че лично се е свързал с председателя на Народната скупщина Ана Бърнабич, за да провери дали подобна инициатива изобщо е внесена за разглеждане в парламента.

„Има много хора, които преди изборите очакват подкрепа от Руската федерация и по всякакъв начин се опитват да говорят най-лошите неща за нас“, заяви Вучич.

„Изобщо не се обсъжда подобна мярка и такова решение няма да бъде взето. Дори и да бъде взето, то ще бъде незабавно отменено“, подчерта той.

„Готов съм за санкции“ – Вучич няма да се откаже от посещението си в Русия

  • Отношенията с Москва затрудняват европейските амбиции на Белград

Близките връзки между Белград и Москва все по-често усложняват стремежа на Сърбия към членство в Европейския съюз.

Сърбия получи статут на официална страна кандидат за членство през 2012 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2014 г. Оттогава обаче процесът на интеграция е в застой.

През април Брюксел предупреди, че Сърбия рискува да загуби до 1,5 милиарда евро европейско финансиране заради опасения, свързани с отстъпление от демократичните стандарти и близките ѝ отношения с Русия.

През май Ана Бърнабич се оплака, че Европейският съюз е променил правилата за разширяване след началото на руската война в Украйна.

Източник: politico    
Сърбия Александър Вучич Русия безвизов режим дипломация Европейски съюз външна политика Белград Москва международни отношения
Последвайте ни
Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 11 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 11 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 10 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Милениълите признаха своята най-голяма зависимост</p>

Над 44% от милениълите признават зависимост към социалните мрежи

Свят Преди 32 минути

Ново проучване показва, че близо половината от поколението трудно контролира времето си онлайн

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

България Преди 44 минути

Варненската организация има четири предложения към общинската администрация във Варна

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

Любопитно Преди 1 час

Тазгодишното издание се проведе в партньорство с MIPCOM – най-големия международен пазар за телевизионно и аудиовизуално съдържание в света

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Преди 1 час

Испанската принцеса Леонор стана първият член на кралското семейство с официална значка на парашутист. Крал Фелипе VI не скри гордостта си от смелостта на своята дъщеря, която завърши успешно тежкото военно обучение в Мурсия

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

България Преди 1 час

9956 деца са класирани при първото класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2026/2027 година

,

Този вкусен плод пази кожата ни от слънцето

Любопитно Преди 1 час

Проучването, ръководено от учени от Западния Новингландски университет (САЩ), предполага, че плодът буквално може да задейства промени в ДНК

<p>Мадяр е готов да се срещне със Зеленски, ето кога&nbsp;</p>

Мадяр е готов да се срещне със Зеленски в началото на следващата седмица

Свят Преди 1 час

Мадяр заяви, че е “оптимист”, че въпроса с малцинството може да бъде решен и може да бъде отворена нова глава в отношенията между Киев и Будапеща

<p>Българки начело на тайни бардаци в Австрия, полицията разби схемата</p>

Разкриха нелегални публични домове в Австрия, сред заподозрените са две българки

Свят Преди 2 часа

Полицията в Инсбрук разследва схема за сводничество и незаконна проституция

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Свят Преди 2 часа

Уелският актьор Оуейн Рийс Дейвис, познат с ролите си в култовия „Туин Пийкс: Завръщането“ и сериала „ОА“, издъхна внезапно на 44-годишна възраст. Семейството му сподели, че обстоятелствата около смъртта му все още остават неизяснени

Мозъчен кръвоизлив и счупени ребра след побой, разследват случай на домашно насилие

Мозъчен кръвоизлив и счупени ребра след побой, разследват случай на домашно насилие

България Преди 2 часа

Пострадалата 19-годишна жена е била принудена да се качи в автомобил, сочат данните по делото

<p>БНБ преведе 281 млн. евро в държавния бюджет</p>

БНБ преведе годишната си печалба в полза на бюджета

България Преди 2 часа

Преводът е част от законово установения механизъм за разпределение на финансовия резултат на БНБ

,

Легендата на Ливърпул Кени Далглиш разкри, че има рак

Свят Преди 2 часа

75-годишният шотландец сподели, че е възнамерявал да не разкрива публично лечението си, но в крайна сметка го обяви в социалните мрежи

Златна тоалетна и кокошки за рожден ден: Най-абсурдните подаръци на холивудските звезди

Златна тоалетна и кокошки за рожден ден: Най-абсурдните подаръци на холивудските звезди

Любопитно Преди 2 часа

Когато милионите са в повече, луксозните коли и скъпите бижута стават скучни. Вижте кои световни знаменитости решиха да изненадат половинките си с живи кокошки, златни тоалетни чинии, истински човешки кости и дори... парцел в гробището

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Любопитно Преди 2 часа

Американската легенда получи специална покана за турнира на трева „Куинс Клъб“ в Лондон, където ще играе на двойки почти две години след като обяви, че „еволюира встрани“ от спорта

Мицкоски за България: Като добър съсед сме готови да помогнем

Мицкоски за България: Като добър съсед сме готови да помогнем

Свят Преди 2 часа

Мицкоски: Многократно досега сме заявявали позицията си и тя остава непроменена

Кой е Иван Сепеда и каква е българската следа в изборите за президент на Колумбия?

Кой е Иван Сепеда и каква е българската следа в изборите за президент на Колумбия?

Свят Преди 2 часа

Левият кандидат, борецът за човешки права и спорната „българска следа“, която от години присъства в един от най-големите политически сблъсъци в Колумбия

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Edna.bg

От класика до съвременно зрелище: Георги Мамалев и Валентин Ганев повдигат завесата към непреходните пороци в „Скъперникът"

Edna.bg

Президентът Макрон надъха "петлите" за Мондиал 2026

Gong.bg

Вижте как шофира Рахийм Стърлинг малко преди да бъде арестуван (видео)

Gong.bg

КЕВР обяви предложенията си за новите, по-високи цени на тока и парното

Nova.bg

Отиде си Любен Дилов-син

Nova.bg