Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

С ръбският президент Александър Вучич отхвърли информации, че Белград възнамерява да прекрати безвизовото пътуване за руски граждани, като потвърди близките отношения на страната с Москва въпреки продължаващата война в Украйна.

Изявлението му идва след като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира появили се съобщения, че Сърбия може да отмени безвизовия режим с Русия, предупреждавайки, че подобни решения обикновено водят до реципрочни мерки. Руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко също заяви, че действащият режим е изключително полезен за Сърбия.

„За първи път чувам подобно нещо“, каза Вучич по време на участие в предаването „Кирилица“ по телевизия TV Prva.

Сръбският държавен глава обясни, че лично се е свързал с председателя на Народната скупщина Ана Бърнабич, за да провери дали подобна инициатива изобщо е внесена за разглеждане в парламента.

„Има много хора, които преди изборите очакват подкрепа от Руската федерация и по всякакъв начин се опитват да говорят най-лошите неща за нас“, заяви Вучич.

„Изобщо не се обсъжда подобна мярка и такова решение няма да бъде взето. Дори и да бъде взето, то ще бъде незабавно отменено“, подчерта той.

„Готов съм за санкции“ – Вучич няма да се откаже от посещението си в Русия

Отношенията с Москва затрудняват европейските амбиции на Белград

Близките връзки между Белград и Москва все по-често усложняват стремежа на Сърбия към членство в Европейския съюз.

Сърбия получи статут на официална страна кандидат за членство през 2012 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2014 г. Оттогава обаче процесът на интеграция е в застой.

През април Брюксел предупреди, че Сърбия рискува да загуби до 1,5 милиарда евро европейско финансиране заради опасения, свързани с отстъпление от демократичните стандарти и близките ѝ отношения с Русия.

През май Ана Бърнабич се оплака, че Европейският съюз е променил правилата за разширяване след началото на руската война в Украйна.