Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

31 март 2026, 09:40
Ц ените на петрола останаха почти без промяна във вторник, тъй като инвеститорите преценяваха възможността президентът на САЩ Доналд Тръмп да прекрати войната с Иран срещу сътресенията в предлагането, породени от продължително затваряне на Ормузкия проток – ключова артерия за глобалните петролни потоци.

Фючърсите на сорта Брент за май се повишиха с 18 цента, или 0.16%, до 112.96 долара за барел към 04:38 GMT, след като по-рано по време на сесията спаднаха с 1%. Майският контракт изтича във вторник, а по-активният юнски контракт беше на ниво от 107.10 долара.

Фючърсите на американския лек суров петрол West Texas Intermediate за май спаднаха с 25 цента, или 0.24%, до 102.63 долара за барел, след като достигнаха най-високото си ниво от 9 март в ранната търговия.

Анализатори заявиха, че спадът в цените е временна реакция на идеята за край на войната, но всяка съществена промяна в цените няма да се реализира, докато потокът през Ормузкия проток не бъде напълно възстановен.

Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап, съобщи в понеделник The Wall Street Journal, позовавайки се на представители на администрацията.

В понеделник Тръмп предупреди, че САЩ ще „унищожат“ енергийните съоръжения и нефтените кладенци на Иран, ако Техеран не отвори отново водния път.

Ефективното затваряне от страна на Иран на Ормузкия проток, който обичайно пренася около една пета от световното предлагане на петрол и голям брой танкери с втечнен природен газ, повиши фючърсите на Брент с 59% досега през март – най-голямото им месечно увеличение в историята, докато WTI е нагоре с 58% този месец – най-много от май 2020 г.

„Докато дипломатическите сигнали остават смесени, реалната ситуация на терен показва, че несигурността ще продължи. Дори в случай на деескалация, възстановяването на повредената инфраструктура ще отнеме време, което ще поддържа предлагането ограничено“, заяви Сугандха Сачдева, основател на SS WealthStreet, базирана в Ню Делхи изследователска фирма.

Подчертавайки заплахата за морските енергийни доставки от войната между Иран, САЩ и Израел, Kuwait Petroleum Corp съобщи във вторник, че напълно натовареният ѝ танкер за суров петрол Al Salmi, способен да превозва до 2 милиона барела, е бил ударен при предполагаема иранска атака в пристанище в Дубай. Представители също така предупредиха за потенциални разливи на петрол в района.

В събота йеменските сили хути,  верни съюзници на Иран, са насочили ракети към Израел, което породи нови опасения относно възможни смущения в протока Баб ел-Мандеб – тесният морски проход, свързващ Червено море и Аденския залив, ключов маршрут за кораби, движещи се между Азия и Европа през Суецкия канал.

Износът на саудитски суров петрол е бил пренасочен през този маршрут, като обемите, пренасочени от Персийския залив към червеноморското пристанище Янбу, са достигнали 4.658 милиона барела на ден миналата седмица, показват данни на Kpler – рязко увеличение спрямо средно 770,000 барела на ден през януари и февруари.

„С постепенното изчерпване на оставащите буфери на петролния пазар, уязвимостта му към продължително затваряне на протока означава, че се приближаваме към физически недостиг на петрол в по-широк географски обхват, а възходящият импулс на цените на петрола вероятно ще се засили допълнително“, заяви Лин Йе, вицепрезидент по стоковите пазари и петрола в Rystad Energy.

Междувременно в САЩ се очаква запасите от суров петрол да са намалели през миналата седмица, заедно със запасите от дестилати и бензин, показа предварително проучване на Reuters в понеделник.

Източник: Reuters    
Цени на петрола Ормузки проток Конфликт САЩ Иран Петролни доставки Геополитическо напрежение Суров петрол Брент Суров петрол WTI Морски маршрути Танкери Недостиг на петрол
