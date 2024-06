Мексико се готви да избере първата жена президент в историята си

К андидатите за президент на Мексико приключиха една бурна и белязана от насилие кампания преди изборите в неделя, като всеки от тях претендира да бъде пазител на демокрацията на фона на ожесточени дебати за бъдещето на политическата система на страната, съобщава в. Financial Times.

