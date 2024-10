Испански учени потвърдиха: Тук е погребан Христофор Колумб

И спански учени потвърдиха, че в Севиля са погребани тленни останки на Христофор Колумб, съобщи Ройтерс.

Много историци оспорват теорията, че Христофор Колумб е роден в Генуа, Италия. Има теории, според които по произход той е испански евреин, грък, баск, португалец.

Изследователи под ръководството на Мигел Лоренте са изследвали проби от останки, открити в катедралата на Севиля, където според властите е погребан Колумб. Те са сравнили пробите с тези на известни роднини и наследници и съобщават резултатите от изследването си в документален филм, който е в програмата за събота на испанската национална телевизия TVE.

Пред журналисти Лоренте съобщи преди премиерата на филма, че изследването потвърждава, че останките в катедралата в Севиля са на Христофор Колумб. "Днес е възможно да се потвърди с новите технологии, че останките в Севиля са на Христофор Колумб", каза той.

Колумб умира във Валядолид, Испания, през 1506 г., но желанието му е да бъде положен на о. Испаньола, който днес е поделен между Доминиканската република и Хаити. Останките му са преместени там през 1542 г., след това - в Куба, през 1795 г. и после, както отдавна се смята, в Севиля, Испания, през 1898 г.

📸 In pictures: People visit the mausoleum of Christopher Columbus in the Seville Cathedral, Spain pic.twitter.com/fLjEKW4Uvg