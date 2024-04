Как лунно затъмнение спаси живота на Христофор Колумб и екипажа му

П онякога човек наистина има късметлийски ден и за Христофор Колумб този ден настъпва на 29 февруари 1504 г.

Освен че е високосна година, на тази особена дата на карибското нощно небе се наблюдава пълно лунно затъмнение, което, както се твърди, позволява на известния мореплавател да измами местните да се отнасят към него и екипажа му като към кралски особи.

