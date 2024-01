"Най-лошият сценарий": Лава е погълнала няколко сгради в Исландия (СНИМКИ/ВИДЕО)

О громна пукнатина, която заобиколи бариерите, които защитават град Гриндавик, се появи в земята в Исландия. Министър-председателят на страната нарече случващото се "много сериозна ситуация", а високопоставен служител заяви, че това е "най-лошият сценарий".

Изригването на вулкана е станало в неделя сутринта близо до Гриндавик - градът, който беше евакуиран през ноември преди масивното изригване от същия полуостров. Вчера лавата отново застраши общината, но министър-председателят Катрин Якобсдотир заяви, че бариерите "изпълняват предназначението си" и насочват голяма част от потока настрани, предаде Sky News.

Въпреки това появата на нова пукнатина "в рамките на града" заобикаля защитните съоръжения, а лавата "вече е достигнала няколко къщи", коментира Якобсдотир.

На кадри, разпространени в социалните мрежи се вижда как лава е погълнала няколко сгради.

The intensity of the volcanic eruption on the Reykjanes #Peninsula in Iceland has decreased and is no longer continuous, local media write. Houses burn in the Icelandic town of Grindavik after a volcanic eruption, lava reaching buildings pic.twitter.com/AI66LjkcwJ — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) January 15, 2024

"Очевидно е, че това бедствие наистина променя цялата обстановка. Вчера обявихме, че се притесняваме най-вече за пукнатини и разкъсвания под града, а сега имаме вулканично изригване в рамките на града. Това е изключително сериозно", коментира министър-председателят.

Ръководителят на гражданската защита Виоар Рейнисон заяви, че докато основният поток лава е излязъл извън преградите, новата пукнатина вътре в тях е "най-лошият сценарий".

Един от вариантите, които се обмислят, е да се използват помпи за охлаждане на лавата с морска вода. С този метод правителството се надява да се ограничи щетите за града.

Правителството ще продължи да изплаща заплатите и разходите за жилища на жителите, които отново са били принудени да напуснат, обяви Якобсдотир.

Президентът на Исландия Гудни Йоханесон заяви в X, че "няма опасност за живота на хората, въпреки че инфраструктурата може да е застрашена". Той обяви, че няма отменени полети.

A new volcanic eruption began in the early morning just north of Grindavík. The town had already been successfully evacuated overnight and no lives are in danger, although infrastructure may be under threat. No interruptions to flights. For updated information follow @RuvEnglish pic.twitter.com/9mlOiMohC4 — President of Iceland (@PresidentISL) January 14, 2024

Изригването се случи след поредица от малки земетресения в югозападния регион, а неделното изригване беше петото на полуостров Рейкянес от 2021 г. насам. През декември се състоя зрелищно изригване, при което лавата излезе от двукилометрова пукнатина след седмици на интензивна земетръсна активност.

Гриндавик, град с 3800 души население, в крайна сметка беше пощаден, тъй като лавата се стичаше в друга посока. Хората бяха евакуирани през ноември и трябваше да останат далеч в продължение на шест седмици, като им беше позволено да се върнат едва няколко дни преди Коледа.

В събота спасителите издирваха и мъж, който падна в пукнатина, отворила се след изригването. Според местните медии мъжът е работил, като е трябвало да запълни пукнатините, образували се в Гриндавик. Стотици хора го търсят от сряда насам, но се наложило да спрат малко преди полунощ в четвъртък заради падане на скала, предаде Sky News.

Lava rivers oozed down towards buildings and set some houses on fire on early morning Sunday after an #Eruption in southwestern #Iceland . The residents of the area were evacuated overnight. pic.twitter.com/b3hzw3EKcX — IPNA (@irannewsvideo) January 15, 2024

Исландия се намира над гореща вулканична точка в Северния Атлантически океан. Вулкани там изригват средно на всеки четири до пет години.

Най-разрушителното в последно време беше изригването на вулкана Ейяфятлайокутъл през 2010 г., което изхвърли огромни облаци пепел, довели до блокиране на въздушното пространство над Европа. За разлика от Ейяфятлайокутъл, вулканичните системи на Рейкянес не са заключени под ледници и поради това не се очаква да предизвикат подобни облаци от пепел.