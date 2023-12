Исландският вулкан изригна зрелищно през 4-километрова пукнатина

С лед седмици на сеизмична активност в 22:17 часа местно време (малко след полунощ на 19 декември българско време), голямо изригване разтърси Исландия.

Събитието се очакваше отдавна, но това не го направи по-малко зрелищно. Започна с поредица от силни трусове и около час по-късно от пукнатини в земята се появиха фонтани лава. В момента пукнатината е дълга около 4 километра, като лавата тече със скорост от около 100 до 200 кубични метра в секунда.

Вулканът ще бълва лава с месеци, а газово замърсяване заплашва Рейкявик, предупреждават властите.

Отровни газове са най-голямата заплаха от вулкана в Исландия. В понеделник започна активно изригване в югозападната част на страната. Лавата не заплашва населението, но изхвърляните токсични газове могат да достигнат дори столицата Рейкявик, казват експерти, цитирани от NOVA.

От края на октомври полуостров Рейкянес в югозападна Исландия преживява интензивна геоложка активност. Земетресенията бяха прелюдия към изригването и в подготовка за това рибарският град Гриндавик беше евакуиран, оставяйки 4000 жители в центрове за временно настаняване. Близкият геотермален спа център Blue Lagoon, добре позната атракция, също беше затворен от съображения за безопасност.

Пукнатината се намира едва на няколко километра от двете евакуирани места, но експертите не смятат, че в момента има рискове за нито едно от тях. Град Гриндавик претърпя щети с под формата на напукани улици, тъй като натрупването на магма се случи под полуостров Рейкянес.

Вулканичната система Фаградалсфял се намира успоредно на пукнатините и не се е случвало изригване в продължение на 6000 години преди първото през 2021 г. Оттогава на полуостров Рейкянес е имало три изригвания. Районът вече не е спящ. Въз основа на обема магма, който е изчислен, че се намира под региона, експертите са загрижени, че това изригване ще бъде по-голямо от последните три взети заедно и затова следят внимателно ситуацията. Среща на учени беше насрочена по случая, но сега изригването изглежда по-малко интензивно.

Mother Nature's raw power is on display! (Location: Fagradalsfjall #Volcano , #Iceland ) pic.twitter.com/D9nBXKxEmW

„Интензивността на вулканичното изригване, което започна преди около четири часа, намалява. Това е видно от сеизмични и GPS измервания. Фактът, че активността вече намалява, не е индикация колко дълго ще продължи изригването, а по-скоро, че достига състояние на равновесие“, каза исландската метеорологична служба около 3 часа сутринта местно време на 19 декември.

В момента районът не е достъпен за обществеността за разлика от предишните три изригвания, които бързо се превърнаха в туристически атракции, но звукът от изригването можете да чуете тук.

Все пак светлината на изригването може да се види от разстояние, дори от столицата на Исландия, Рейкявик, на 42 километра северно от изригването.

Въпреки че изригването е интензивно, не изглежда, че ще засегне въздушния транспорт както се случи при изригването на Ейяфятлайокутъл през 2010 г. Външният министър на Исландия Бярни Бенедиксон каза в X, че „няма прекъсвания на полетите до и от Исландия и международните полети остават отворени."

Stunning footage of the Icelandic Coast Guard monitoring and flying over the newly opened volcanic fissure northeast of Grindavík, Iceland 🇮🇸 | 18 December 2023 | #reykjavik #Grindavíkurbær #VolcanicEruption #ReykjanesPeninsula #Iceland#Fagradalsfjall #Grindavík #volcano pic.twitter.com/PilR0rDKsF