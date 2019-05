Н атискът на демократите в Конгреса на САЩ за импийчмънт на Доналд Тръмп заради възпрепятстване на правосъдието набира сила.

Председателката на долната камара на Конгреса Нанси Пелоси заяви, че Тръмп може да подлежи на импийчмънт заради възпрепятстване на правосъдието и прикриване на нарушения. Съвсем ясно е, че този президент възпрепятства правосъдието и е ангажиран в прикриване на нарушения - и това може да е престъпление, заради което трябва да започне процедура за неговото отстраняване, каза Пелоси.

Тя обвини Тръмп, че прикрива нарушения, свързани с възпрепятстването на разследванията за евентуална намеса на Русия в негова полза на изборите през 2016 г.

Тръмп отхвърли обвиненията и призова демократите да прекратят неоснователните си, по думите му, разследвания и вместо това да работят с него по приоритетите на страната. По-късно в коментари в Туитър президентът благодари за "молитвите на Пелоси", но обвини лидерите на партията, че "разкъсват Съединените щати". "Не можете да разследвате и да законодателствате едновременно", подчерта той.

....Democrat leadership is tearing the United States apart, but I will continue to set records for the American People – and Nancy, thank you so much for your prayers, I know you truly mean it!