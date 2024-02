Министърът на петрола на Иран: Главен газопровод е засегнат от терористични действия

Д ве експлозии по главния ирански газопровод, пренасящ синьо гориво в посока юг-север, са причинени от "терористични действия", заяви министърът на петрола Джавад Оуджи, цитиран от Ройтерс.

"Този терористичен акт на саботаж е извършен в 1 ч. тази нощ в мрежата на националните газопреносни тръби в два района на страната", заяви Оуджи пред държавната телевизия.

"Очаквахме подобни актове на саботаж около годишнината на Иранската революция (11 февруари) и бързо променихме конфигурацията на преносната мрежа, за да противодействаме на вражеските цели за предизвикване на прекъсване на доставките на газ в големите провинции", добави той.

#FPWorld: Without naming any suspects, the Iranian oil minister said that sabotage was the reason behind two explosions that occurred Wednesday along Iran’s main south-north gas pipeline network.https://t.co/C1yKyPWRQZ