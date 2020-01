Ирански депутат предлага $3 млн. за главата на Тръмп

И рански депутат предложи 3 млн. долара награда на "всеки, който убие" американския президент Доналд Тръмп.

Това щяло да бъде като акт на възмездие за убийството на високопоставен ирански генерал, който загина на 3 януари след ракетен удар край летището на Багдад, съобщава БТА.

Импийчмънтът на Тръмп влиза в Сената

Иранският външен министър: ЕС, защо позволявате на САЩ да ви тормозят

Ахмад Хамзех, малко известен член на парламента, направи предложението пред населението на Керман, роден град и мястото, където е погребан генерал Касем Солеймани.

"Ние ще дадем 3 млн. долара на всеки, който убие Тръмп", каза Хамзех, който представя в парламента провинцията, намираща се близо до Керман.

Депутатът не уточнява кой ще плати споменатата сума.

Предложената цена за главата на Тръмп е огласена месец преди предстоящите парлламентарни избори.

САЩ заплаши Европа с мита върху автомобилите

Междувременно в Сената на САЩ днес започва по същество историческият процес на Доналд Тръмп, където ще се сблъскват два неотсъпчиви лагера - демократическата опозиция, която настоява за отстраняването от длъжност на президента на САЩ и републиканското мнозинство, което е решено да го оневини, по възможност по бързата процедура.

Daily Sabah: Турско-руския валс

Четири месеца след началото на украинската афера, която трови края на първия мандат на републиканеца, и по-малко от десет месеца преди президентските избори, на които той възнамерява да се бори за втори, стоте сенатори ще се съберат в 18 ч. (20 ч. българско време) под ръководството на председателя на Върховния съд Джон Робъртс.

Задачата на тези сенатори, които в четвъртък положиха клетва като съдебни заседатели при официалното откриване на процеса, е да определят дали Доналд Тръмп е виновен в злоупотреба със служебно положение и възпрепятстване работата на Конгреса, както гласи обвинителният акт, който беше приет през декември от Камарата на представителите.

Our permanent, data-driven ground game is unmatched and will be the key to our success this November.

https://t.co/D1cBgcjjOq