Иран арестува няколко души заради сваления украински самолет

Властите в Иран са арестували няколко души по случая със сваления украински самолет. Това съобщи официалният представител на Върховния съд на Иран Голям Хосейн Исмаили, пише БГНЕС.

"Виновните по този случай вече са арестувани, но ние все още сме в начален етап на разследването", цитира думите му ТАСС.

NYT: Видео показва украинския самолет, ударен от Иран

"Ню Йорк таймс" разпространи видео от което стана ясно, че иранска ракета поразява самолет край летището на Техеран в района, в който украинския самолет се разби.

След няколкодневно отричане, иранските власти съобщиха, че украинският самолет е бил свален "непреднамерено" край Техеран.

Междувременно стана ясно, че бордовите черни кутии на сваления по погрешка в Техеран украински самолет ще бъдат изпратени до Франция. Това съобщи официалният представител на Върховния съд на Иран Голям Хосейн Исмаили.

"Решено е да се изпратят черните кутии във Франция, за да се изяснят всички проблеми", посочва той, цитиран от ТАСС.

На 11 януари френското бюро за разследване и анализ на безопасността на гражданската авиация потвърди участието си в техническата работа по декодиране на бордовите записващи устройства на сваления "Боинг".

По-рано беше отбелязано, че дешифрирането на черните кутии ще се извършва на територията на Украйна.

Иран призна, че е свалил украинския самолет

На 8 януари иранската армия бомбардира две военни бази на САЩ в Ирак в отговор на убийството на лидера на Иранската революционна гвардия генерал Касем Солеймани. Няколко часа след въздушната атака иранската система за противовъздушна отбрана свали "Боинг 737" на украинските авиолинии, който току-що е бил излетял от летището в Техеран със 176 души на борда.

A Ukrainian airplane carrying 180 passengers and crew has crashed near the airport in Tehran, Iranian state TV reports. https://t.co/fh4FsqyE1R